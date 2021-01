Analityk: Akcje banków rosną w ślad za wyjaśnieniem sytuacji wokół Idea Banku

fot. Phongphan / Shutterstock

Akcje banków na GPW wyraźnie rosną, bowiem globalnie poprawił się sentyment do tej branży, co jest związane z oczekiwaną poprawą wyników banków po zakończeniu pandemii. Pozytywny wpływ na postrzeganie branży miało także przejęcie Idea Banku przez Pekao - ocenia analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

Poniedziałek przyniósł kolejne, spore wzrosty branżowego indeksu WIG-banki. Przed południem rósł on o około 3 proc. i w trakcie sesji na moment przekroczył poziom 5.500 punktów. Około godz. 14.00 WIG-banki rośnie o 1,2 proc. i wynosi 5.428,6 pkt. Branżowy indeks jest na najwyższym poziomie od marca 2020 roku, kiedy wraz z falą pandemii uległ mocnemu osłabieniu.

Akcje banków przewodzą wzrostom na warszawskim parkiecie. Od początku 2021 roku bankowy indeks zyskał już około 14 proc., podczas gdy WIG20 o około 5 proc.

"Oprócz informacji dotyczącej Idei Banku nie było zdarzeń, które mogłyby znacząco zmieniać postrzeganie branży. W mojej opinii Idea Bank to nie był problem, którego sektor mógł się bardzo obawiać, raczej był to dodatkowy +plusik+ w postrzeganiu branży, a reszta to kwestia dobrego sentymentu wokół branży" - powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

"Informacje dotyczące Idea Banku miały raczej niewielki wpływ. Wydaje się, że globalnie sentyment do sektora się poprawił. Jeśli któraś z branż ma skorzystać na odbudowie gospodarki w kolejnych latach, to banki są pewnie sensownym wyborem inwestycyjnym" - dodał.

Z końcem 2020 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank, który został przejęty przez Bank Pekao.

Analityk Ipopema Securities ocenił, że wypowiedzi przedstawicieli sektora odnoszące się do 2021 roku są umiarkowanie optymistyczne, a niepewność bankowców dotyczy przede wszystkim wysokości kosztów ryzyka.

Zdaniem Jańczaka sentyment do sektora mogłoby pogorszyć głębsze cięcie stóp procentowych, ale nie jest to obecnie bazowy scenariusz.

W środę odbyć się ma pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Z ostatnich wypowiedzi członków RPP, z prezesem NBP Adamem Glapińskim na czele wynika, że nie można wykluczyć obniżki stóp procentowych.

"Wydaje się, że rynek odczytał to jako werbalna interwencja przed końcem roku. Ewentualna obniżka o 10 pb nie ma większego znaczenia, a jeżeli będzie realizowany scenariusz głębszych obniżek, to sentyment mógłby się schłodzić. Zakładam jednak, że nie jest to bazowy scenariusz" - powiedział Jańczak.

Na posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc. Obniżki stóp obniżyły w wynik odsetkowy, główną linię dochodową krajowych banków

Wśród banków pozytywnie wyróżniają się w 2021 roku są akcje Banku Millennium, które od początku roku zyskały już 25 proc. oraz akcje mBanku (wzrost o 23 proc.). Akcje Pekao zyskały natomiast w tym czasie ok. 16 proc.

Słabo zachowują się natomiast akcje Getin Noble Banku, który także boryka się z problemem niskich kapitałów. Część analityków ocenia, że przymusowa restrukturyzacja czekać może także ten bank. Od początku roku akcje Getin Noble Banku straciły 10 proc.

Prezes BFG Piotr Tomaszewski oceniał, że przejęcie Idea Banku przez Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów banku, a także dla sektora finansowego w Polsce. Podał, że dzięki tej operacji BFG nie będzie musiało wypłacać gwarantowanych depozytów, więc sektor uniknie wyższych składek na BFG na 2021 roku.

Wartość środków gwarantowanych szacowana była na ok. 13,8 mld zł.

Po tej transakcji analitycy oceniali, że przejęcie przez Pekao aktywów Idea Banku jest najtańszym sposobem ich restrukturyzacji i sektor bankowy powinien być zadowolony, że realizowany jest właśnie taki scenariusz.

seb/ osz/