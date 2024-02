Analityczka: Koniec 2023 rozczarował. Wieszczy też perspektywy dla polskiej gospodarki

Choć rozczarowanie z końca ub. roku zasiewa niepewność co do prognoz, to obecnie perspektywy dla polskiej gospodarki wydają się bardzo optymistyczne. Tempo wzrostu PKB w 2024 r. może wynieść nawet 4 proc. - ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Głównymi ryzykami dla wzrostu są sytuacja zewnętrzna i geopolityka.

fot. jslove / / Shutterstock

"Rozczarowanie z końca roku zasiewa niepewność co do przewidywań na 2024 r. Na progu nowego roku perspektywy dla polskiej gospodarki wydają się jednak bardzo pozytywne. Jeśli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, konsensus rynkowy kształtuje się w okolicach 3 proc. Ja uważam, że potencjał jest większy – polska gospodarka może w tym roku wzrosnąć o nawet 4 proc. Dużo jednak będzie zależało od sytuacji zewnętrznej" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

W środę Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek PKB za IV kw. 2023 r. Główna ekonomistka Banku Pocztowego ocenia, że wstępne dane za cały 2023 r. - które pokazały wzrost na poziomie zaledwie 0,2 proc. - wskazują, że koniec ubiegłego roku mógł być mniej optymistyczny niż zakładał rynek.

"Tempo wzrostu gospodarczego w IV kw. wyniosło tylko ok. 1 proc. w ujęciu rok do roku, podczas gdy oczekiwano ok. 2 proc. Najmocniej rozczarowała konsumpcja – dynamika znalazła się najprawdopodobniej w okolicy zera. Trzeci kwartał, w którym konsumpcja zaskoczyła pozytywnie, dawał nadzieję na kontynuację tego trendu, stąd rozczarowanie. Hipotezy dlaczego tak się stało są różne" - wskazuje Kurtek.

"Być może gospodarstwa domowe – w warunkach pozytywnej sytuacji na rynku pracy, hamującej inflacji i rosnących wynagrodzeń – zdecydowały się odbudowywać oszczędności, które wcześniej zostały uszczuplone przez wysokie ceny. Pojawia się też teza, że w związku z dużym wzrostem popytu na kredyty mieszkaniowe, związanym z programem 'Kredyt 2 proc.', część gospodarstw domowych zrezygnowała z bieżącej konsumpcji na rzecz zakupu nieruchomości. Na weryfikację tych tez musimy poczekać, zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące" - dodaje.

Zdaniem Kurtek, w tym roku jest sporo impulsów, które powinny powodować przyspieszenie konsumpcji.

"Mamy podwyżkę płacy minimalnej, podwyżkę świadczenia 500+, utrzymane 13. i 14. emeryturę, waloryzację emerytur, podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej. To całe mnóstwo impulsów prokonsumpcyjnych. Zatem choć pod koniec 2023 roku gospodarstwa domowe były bardziej powściągliwe z konsumpcją, to w tym roku jej dynamika powinna znacząco odbić. Co do zasady konsumpcja będzie głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka.

"Wzrostowi gospodarczemu w tym roku powinny sprzyjać też inwestycje, które bardzo pozytywnie zaskoczyły w ubiegłym roku. W całym 2023 r. wzrosły o 8,0 proc. rdr, a w IV kw. o ok. 7,6 proc. rdr – to naprawdę mocne wzrosty, które nie wynikały z jakichś efektów statystycznych i niskiej bazy z 2022 r. To była kontynuacja tego, co działo się w 2022 r. – bardzo wysokich wzrostów inwestycji w samorządach, inwestycji dużych firm. Wydaje się, że w kontekście odblokowania środków z KPO i napływu środków unijnych do Polski, impuls do podtrzymania wzrostu inwestycji z poprzednich dwóch lat jest znaczący" - dodała.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego zaznacza jednak, że choć punktu widzenia wewnętrznego, perspektywy wzrostu PKB są bardzo optymistyczne, to istnieje sporo czynników globalnych, które mogą negatywnie wpłynąć na tempo wzrostu.

"Z jednej strony mamy Niemcy, czyli naszego głównego partnera handlowego, gdzie tempo wzrostu w 2023 r. było lekko ujemne, a prognozy na 2024 r. – choć są nieco lepsze – to wciąż są dość słabe i nie wydaje się, żeby niemiecka gospodarka jakoś mocno pociągnęła w górę polską gospodarkę. Choć w dłuższym terminie, w kontekście 2025 r., ożywienie gospodarcze w Niemczech może mieć większy, pozytywny wpływ na Polskę, to póki co, jeśli chodzi o 2024 r., polski eksport do Niemiec, do Europy, może pozostać w pewnej stagnacji" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

"Kolejnym elementem ryzyka jest wojna za naszą wschodnią granicą, która toczy się już dwa lata i nie widać jej końca. Mamy też konflikt na Bliskim Wschodzie, problemy z transportem na Morzu Czerwonym – jeśli to wszystko będzie się przedłużać, będzie mieć negatywny wpływ na gospodarkę globalną, w tym i na nas. Istotną kwestią są też zbliżające się wybory prezydenckie w USA. To, kto zostanie prezydentem, może mieć bardzo duży wpływ na globalną politykę, co potencjalnie odbije się też na Polsce" - dodała.

Niepewność CPI podwyższona. Zapowiedź braku zmiany stóp do końca 2024 ryzykowna

W rozmowie z PAP Biznes ekonomistka wskazała, że wskaźnik CPI na początku roku wyraźnie obniży się głównie ze względu na efekty wysokiej bazy statystycznej sprzed roku. Niepewność co do ścieżki inflacji po pierwszym kwartale pozostaje jednak wciąż wysoka.

"W pierwszy kwartale 2024 r. zobaczymy niskie odczyty inflacji, głównie ze względu na wysoką bazę odniesienia z poprzedniego roku, kiedy wskaźnik CPI przekraczał nawet 18 proc. rdr. Obserwujemy też mocne wygasanie szoków podażowych, wyraźnie widać to w spadających cenach producenta, które przekładają się na inflację CPI. Mamy jednak bardzo dużą niepewność co do kształtowania się ścieżki inflacji po pierwszym kwartale" - powiedziała Kurtek.

"Od kwietnia inflacja najprawdopodobniej będzie ponownie przyspieszać, pytanie w jakim tempie i do jakich poziomów. Najistotniejsze będą tu decyzje administracyjne – powrót do wyższej stawki VAT na żywność i odmrożenie cen energii i gazu dla gospodarstw domowych. Pytanie w jaki sposób będzie to przeprowadzone, czy będzie to rozłożone w czasie. Pewne jest jednak, że w najbliższych miesiącach - w jakimś czasie i w jakiejś formie – powroty wyższych cen administrowanych nastąpią" - dodała.

W swoich prognozach Kurtek zakłada, że stawka VAT wróci na wyższy poziom od II kw., a ceny energii i gazu będą stopniowo odmrażane od III kw.

"Od tego, jak zostanie to przeprowadzone, będzie zależało, czy inflacja po zejściu w I kw. do przedziału odchyleń od celu NBP wzrośnie w II poł. roku np. w okolice 7 proc. i wyżej. Kluczowe będzie to, czy wszystkie ceny zostaną odmrożone natychmiast, czy jednak zostanie to rozłożone w czasie i powrót inflacji na wyższe poziomy będzie bardziej łagodny" - powiedziała PAP Biznes ekonomistka.

"W moje prognozie zakładam, że inflacja CPI za koniec 2024 r. wróci w okolice 6 proc., przy założeniu że stawka VAT na żywność wraca na wyższe poziomy od 1 kwietnia, a ceny energii i gazu są odmrażane od 1 lipca, jednak stopniowo i z pewnym programem osłonowym dla części gospodarstw domowych" - dodała.

Ekonomistka prognozuje, że po spadku na początku roku również inflacja bazowa powróci do wzrostów.

"Inflacja bazowa jest obecnie na wyższym poziomie niż CPI i wydaje się, że niestety w trakcie 2024 r. pozostanie na wyższych poziomach. Podobnie jak wskaźnik CPI inflacja bazowa obniży się na początku roku, później jednak może ponownie przyspieszyć. To kwestia chociażby cen usług – podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia przekłada się na wzrost cen usług, a od lipca będziemy mieć kolejną podwyżkę, ona również zaważy na cenach" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

"Zakładam, że inflacja bazowa w tym roku utrzyma się powyżej wskaźnika CPI. Problem ze sprowadzeniem inflacji CPI do celu może wynikać głównie z podwyższonej inflacji bazowej" - dodała.

Kurtek podkreśla jednak, że powyższe prognozy to scenariusz bazowy, który zakłada, że sytuacja globalna nie ulega większym zmianom i nie następują żadne, istotne wstrząsy.

"Tego niestety nie możemy być pewni. Jeśli woja na Bliskim Wschodzie rozleje się na cały region, jeśli problemy z transportem przez Morze Czerwone będą się przedłużały, to będzie mieć to istotne znaczenie dla łańcuchów dostaw i cen. Jeśli Donald Trump wygra wybory w USA i zdecyduje się na nałożenie nowych ceł, będzie to również pewnym wstrząsem dla gospodarki globalnej" - ocenia Kurtek.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego wskazuje, że w ostatnim czasie retoryka Rady Polityki Pieniężnej zmieniła się w bardziej restrykcyjnym kierunku. Kurtek zaznacza jednak, że - w świetle podwyższonej niepewności co do kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach - zapowiedź prezesa NBP o braku zmiany stóp procentowych do końca 2024 r. jest trochę ryzykowna.

"Mimo tego, że inflacja w najbliższych miesiącach spadnie do przedziału odchyleń od celu, to optyka Rady dotycząca dalszej przyszłości zmieniła się. Rada podkreśla znaczącą niepewność dotyczącą kształtowania się cen w drugiej połowie roku i ma na myśli przede wszystkim przyspieszenie tej inflacji. Z punktu widzenia analityka takie podejście nie dziwi – jeśli niepewność utrzymuje się to stopy procentowe nie są zmieniane" - powiedziała PAP Biznes Kurtek.

"Zapowiedź, że stopy pozostaną bez zmian do końca roku jest jednak trochę ryzykowna. W drugiej połowie br. jeszcze sporo może się wydarzyć, w tym momencie nie jesteśmy w stanie ocenić, czy za 6-10 miesięcy nie trzeba będzie jednak dokonać pewnych dostosowań. W bazowym scenariuszu zapowiedź braku zmiany stóp wydaje się sensowna i realistyczna, ale przy wysokiej niepewności ciężko przypisywać temu scenariuszowi 100-proc. prawdopodobieństwo" - dodała.

Zdaniem ekonomistki, jeżeli w listopadowej projekcji RPP zobaczy, że inflacja schodzi do celu inflacyjnego w perspektywie kolejnego roku, to być może będzie to sygnał dla Rady, żeby zacząć dyskusję o obniżkach lub nawet zdecydować się na jakiś ruch.

Patrycja Sikora

