Analitycy: marże deweloperów pójdą w dół

Analitycy pozytywnie oceniają wyniki sprzedażowe giełdowych deweloperów w trzecim kwartale 2020 roku. Ich zdaniem wolumeny sprzedaży mieszkań w czwartym kwartale będą podobne lub niższe kdk, a w przyszłości trzeba liczyć się ze spadkiem marż w branży. W kwestii cen mieszkań zdania są podzielone.

"Zagregowane dane sprzedaży mieszkań przez deweloperów w trzecim kwartale są powyżej moich oczekiwań. Okazało się, że udało im się sprzedać niemalże taką samą liczbę mieszkań jak w trzecim kwartale roku ubiegłego" - poinformował PAP Biznes Maciej Wewiórski, analityk DM BOŚ.

Jak wskazał, w minionym kwartale doszło do sporej polaryzacji wśród deweloperów. Były spółki, które zaskoczyły mocno pozytywnie jak i takie, które zaskoczyły negatywnie.

"Na plus zaskoczyły nas te podmioty, którym udało się zwiększyć sprzedaż liczby mieszkań w stosunku do trzeciego kwartału 2019. Należy pamiętać, że trzeci kwartał 2019, jak i cały 2019 rok były bardzo udane dla deweloperów, gdyż sprzedali sporo mieszkań. Są to m.in. Atal, Develia, Dom Development, Ronson i Echo Investment" - poinformował analityk.

Na minus - jego zdaniem - zaskoczyły z kolei Budimex Nieruchomości, J.W. Construction, Marvipol i Archicom.

"Marnym pocieszeniem jest tutaj fakt, że udało się tym spółkom zwiększyć sprzedaż w stosunku do drugiego kwartału tego roku" - ocenił Wewiórski.

Cezary Bernatek z Erste Securities również pozytywnie ocenił wzrosty sprzedaży Atalu, Dom Development, Ronsona, Echo i Develii, a także Lokum Deweloper.

"Większość pokrywanych przez nas deweloperów mieszkaniowych zanotowała w trzecim kwartale wzrost wolumenów sprzedaży rdr, co oceniam pozytywnie w obecnych warunkach rynkowych" - powiedział analityk Erste.

"Ponadto, o ile odbicie sprzedaży w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartałem było przez nas oczekiwane w przypadku wspomnianych podmiotów, z wyłączeniem Develii, to nasze obecne prognozy na cały 2020 rok mogą okazać się nieco zbyt konserwatywne, o ile druga fala pandemii nie przybierze na sile w najbliższych miesiącach" - poinformował Bernatek.

Analityk zwrócił uwagę na 17-proc. spadek sprzedaży Archicomu wobec roku poprzedniego, ale dodał, że nie powinien on istotnie zaskakiwać.

"Implikowany wynik za dziewięć miesięcy 2020 roku wypełnia nasze założenia oraz oficjalny target spółki dla tego roku w około 75 proc. i nie powinien stanowić istotnie negatywnego zaskoczenia" - powiedział Bernatek.

Sprzedaż w IV kwartale podobna lub niższa kdk

"Jeśli chodzi o czwarty kwartał bieżącego roku, przy założeniu, że obecna sytuacja rynkowa nie pogorszy się w istotny sposób, w większości pokrywanych przez nas przypadków oczekiwałbym utrzymania się wolumenów sprzedaży w okolicach tych, które zanotowane zostały w kwartale trzecim, bądź jedynie nieznacznie niższych" - ocenił Cezary Bernatek.

"Wyjątkiem jest Develia, w przypadku której w czwartym kwartale oczekuję istotnego wzrostu kdk w związku z oczekiwanym wzmocnieniem oferty, co byłoby również zgodne z ostatnimi komentarzami zarządu spółki w tej kwestii" - dodał.

W ocenie Macieja Wewiórskiego czwarty kwartał będzie gorszy sprzedażowo niż kwartał trzeci.

"Obawiam się, że w trzecim kwartale mieliśmy do czynienia z przesunięciem popytu z kwartału drugiego. W 2021 roku kluczowy okaże się, w mojej ocenie, popyt inwestycyjny na mieszkania. Przy praktycznie zerowych stopach procentowych, lokaty bankowe nie są atrakcyjne. Niektóre osoby mogą pokusić się o dywersyfikację portfela oszczędnościowego" - ocenił analityk DM BOŚ.

Jego zdaniem, sprzedaż w 2020 roku będzie prawdopodobnie niższa rdr, a w 2021 roku ustabilizuje się.

"Rynek ten jest dość mocno cykliczny. Sprzedaż deweloperów rosła od pierwszego kwartału 2013 roku. Ostatnie lata były bardzo udane dla deweloperów mieszkaniowych pod względem liczby sprzedanych mieszkań, jak i marży zrealizowanego zysku. W 2020 roku prawdopodobnie nie uda się sprzedać tylu mieszkań ile w roku 2019. Jak będzie wyglądał 2021? Zakładam stabilizację. Należy pamiętać, że drugi kwartał tego roku był bardzo słaby" - powiedział Wewiórski.

Spadku sprzedaży mieszkań w 2020 roku oczekuje także Cezary Bernatek. Jego zdaniem, szeroki rynek pierwotny zanotuje spadek sprzedaży mieszkań rzędu 15-25 proc.

"Jeśli chodzi o rok 2021, w scenariuszu bazowym, zakładającym widoczne odbicie makro, spodziewam się wzrostu wolumenów sprzedaży dla szerokiego rynku pierwotnego w Polsce o około 5-15 proc. rdr" - ocenił analityk Erste Securities.

Marże deweloperów pójdą w dół

"Wraz z rosnącym udziałem projektów budowanych na droższych gruntach w strukturze przekazań oraz nie zakładając widocznej korekty kosztów budowy, w latach 2021-2022 można spodziewać się spadku raportowanych marż deweloperów na działalności mieszkaniowej" - ocenił Cezary Bernatek z Erste Securities.

"Zjawisko to będzie jednak miało charakter stopniowy i raczej stosunkowo łagodny. W totalnym rozrachunku, marże te pozostaną na +mięsistym poziomie+" - dodał.

Również w ocenie Macieja Wewiórskiego należy spodziewać się spadku marż.

"Wzrost marż deweloperów mieszkaniowych w ostatnich latach to przede wszystkim zasługa rosnących cen mieszkań. Należy pamiętać, że pod mieszkania oddawane do użytku w danym momencie, grunty były zakupione często 3–4 lata wcześniej. Ceny gruntów są księgowane w zapasach w cenach zakupu, nie robi się przeszacowań gruntów w górę, a jedynie w dół, jeżeli okaże się, że projekt nie ma szansy być rentowny po poziomie zysku brutto na sprzedaży. Ceny mieszkań puchły w takim tempie, że rentowność projektów deweloperskich rosła pomimo szybujących cen materiałów budowlanych i kosztów pracy" - ocenił Maciej Wewiórski z DM BOŚ.

W kwestii cen mieszkań zdania są podzielone

"W kwestii podaży nowych mieszkań, spodziewam się w 2020 spadku rdr, lecz oczekuję, że spadek ten nie przewyższy spadku popytu (w ujęciu ilościowym na szerokim rynku). W takim otoczeniu zakładam, że efektywne ceny mieszkań (z uwzględnieniem różnego rodzaju rabatów) mogą obniżyć się w bieżącym roku średnio o około 4-8 proc. Bieżące działania deweloperów wpisują się w to założenie" - ocenił Cezary Bernatek.

"Oczywiście znajdą się inwestycje, które pozwolą na podniesienie rdr cen. Mowa jest o trendzie uśrednionym. Oficjalne cenniki nie będą jednocześnie widocznie korygowane" - dodał.

W kolejnym, 2021 roku, analityk oczekuje wypłaszczenia się cen mieszkań.

"Patrząc w przyszłość, przy założeniu względnej równowagi rynkowej w ujęciu popyt-podaż w 2021 roku, w scenariuszu bazowym oczekuję wypłaszczenia się efektywnych cen mieszkań na rodzimym rynku pierwotnym w tym okresie" - dodał.

W ocenie Macieja Wewiórskiego, na rynku panuje dość duży szum informacyjny w kwestii cen. Analityk na razie nie zakłada ich spadku.

"Jedne dane sugerują, że ceny mieszkań wciąż rosną, inne pokazują, że już zaczęły spadać. Należy jednak pamiętać, że zmiany cen na rynku mieszkaniowym zachodzą zawsze bardzo powoli. Moim zdaniem, obecnie mamy do czynienia z wyhamowaniem wzrostu cen mieszkań. Spadków cen na razie nie zakładamy" - powiedział analityk DM BOŚ.

Zestawienie opracowane na podstawie danych ze spółek, obejmujące sprzedaż lokali przez deweloperów w trzecim kwartale 2020 roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka III kw. 2020 III kw. 2019 zmiana rdr I-III kw. 2020 I-III kw. 2019 Zmiana rdr Archicom 341 412 -17,2% 855 1167 -26,7% Atal 801 689 16,3% 2088 2305 -9,4% Budimex Nieruchomości 383 555 -31,0% 1199 1286 -6,8% Develia 358 310 15,5% 781 928 -15,8% Dom Development 995 937 6,2% 2626 2699 -2,7% Echo Investment 450 295 52,5% 1103 937 17,7% Inpro 193 220 -12,3% 474 584 -18,8% J. W. Construction 160 249 -35,7% 500 737 -32,2% Lokum Deweloper 206 64 221,9% 294 235 25,1% Robyg* 606 776 -21,9% 1401 1853 -24,4% Ronson Development 235 160 46,9% 661 505 30,9% Marvipol Development 160 198 -19,2% 384 725 -47,0% Murapol* 655 672 -2,5% 2140 1902 12,5% Wikana 35 73 -52,1% 111 228 -51,3% Victoria Dom* 318 384 -17,2% 1166 1129 3,3% RAZEM 5896 5994 -1,6% 15783 17220 -8,3% * obligacje spółki są notowane na Catalyst

Dane opublikowane przez J.W. Costruction obejmują umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje.

