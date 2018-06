Analitycy: Złoty może się umacniać

Kurs eurozłotego może spaść, jednak raczej nie poniżej 4,25 - oceniają eksperci.

"W trakcie wtorkowej sesji byliśmy świadkami sygnalizowanego nad ranem cofnięcia się kwotowań PLN. Umocnienie z okolic 4,3370 PLN do 4,2700 PLN zostało dziś skorygowane do ok. 4,2850 PLN. Dość dynamiczne odbicie PLN skłoniło część graczy do szybkiej realizacji zysków" - napisał w komentarzu Konrada Ryczko, analityka z DM BOŚ.

Według ekonomistów z ING Banku Śląskiego, kurs eurozłotego może spaść, jednak raczej nie poniżej 4,25.

"Skala umocnienia walut CEE na przełomie tygodnia, szczególnie złotego, nas zaskoczyła. Technicznie spadek EUR/PLN poniżej 4,27 otwiera pole do ruchu co najmniej w okolice 4,25. Jest to możliwe jeżeli sytuacja geopolityczna się ustabilizuje" - napisano w tygodniku ING.

"Według naszych szacunków okolice 4,25 to poziom równowagi dla EUR/PLN, dlatego nie spodziewamy się głębszego spadku z uwagi na niepewne otoczenie zagraniczne" - dodano.

wtorek wtorek poniedziałek 15.40 9.55 15.30 EUR/PLN 4,2845 4,2758 4,2848 USD/PLN 3,6708 3,6549 3,6558 CHF/PLN 3,7175 3,701 3,7131 EUR/USD 1,1672 1,1699 1,172 PS0420 1,56 1,55 1,55 PS0123 2,38 2,38 2,4 WS0428 3,21 3,19 3,2

Anna Unton

au/ ana/