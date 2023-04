Analitycy: Wypowiedzi prezesa NBP mniej gołębie; RPP powinna utrzymywać restrykcyjną retorykę

Wypowiedzi prezesa NBP podczas czwartkowej konferencji miały mniej gołębią wymowę niż przed miesiącem, co jest spójne z sygnałami uporczywości inflacji - oceniają ekonomiści Banku Millennium. Ich zdaniem RPP powinna utrzymywać restrykcyjną retorykę i kontynuować komunikację ukierunkowaną na walkę z inflacją.

"Wczorajsze wypowiedzi prezesa NBP mają mniej gołębią wymowę niż przed miesiącem, co jest spójne z sygnałami uporczywości inflacji. Nie zmienia to jednak naszego bazowego scenariusza zakładającego stabilizację stóp procentowych do końca tego roku i pierwsze obniżki w roku 2024. W naszej ocenie uporczywy charakter inflacji w warunkach niskiego bezrobocia, rosnących kosztów pracy i wciąż podwyższonych oczekiwań inflacyjnych nie będą wspierały szybkich obniżek oprocentowania. Argumentu do szybkich obniżek stóp nie dają też wyniki ostatniej projekcji inflacji, według których powrót indeksu CPI do celu inflacyjnego, przy utrzymaniu stabilnych stóp procentowych, nastąpi dopiero w drugiej poł. 2025 r." - napisano w raporcie banku.

"Z tego też powodu w naszej ocenie RPP powinna utrzymywać restrykcyjną retorykę i kontynuować komunikację ukierunkowaną na walkę z inflacją i zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Dostrzegamy ryzyko, że pretekstem do rozważenia szybszego niż nasz scenariusz rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej może być dla obecnej RPP spadek inflacji CPI do poziomu jednocyfrowego, szczególnie jeśli nastąpiłoby to przed jesiennymi wyborami. Realizacja tego scenariusza oznaczałaby wolniejszy powrót inflacji do celu NBP i jeszcze dłuższy okres inflacji przekraczającej cel NBP" - dodano.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że choć RPP nie zakończyła cyklu podwyżek i jest gotowa na każdą ewentualność, to - jeśli sytuacja będzie rozwijała się zgodnie z przewidywaniami NBP - kolejne podwyżki stóp procentowych nie nastąpią.

Jak wskazał Glapiński, obniżka stóp procentowych może nastąpić wtedy, gdy pojawi się pewność, że inflacja szybko spada do poziomu celu inflacyjnego, a w tej chwili na taką ocenę jest za wcześnie.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała po posiedzeniu w dn. 4-5 kwietnia 2023 r. wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna wynosi nadal 6,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku. (PAP Biznes)

