Analitycy: Tarcza antyinflacyjna 2.0. wydłuży wysoką inflację

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Nie milkną echa zapowiedzianej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Projekt jest szeroko komentowany przez ekonomistów i nie tylko. Poniżej zebrano najważniejsze z nich.

Tarcza 2.0 obniży średnią inflację w 2022 r. o 0,3 punktu procentowego - ocenił dla PAP Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodał, że wskutek mniejszego podatku VAT na paliwa i żywność dynamika cen spadnie w lutym o 2,0 pkt proc. Zdaniem Klucznika efekty obu tarcz antyinflacyjnych odczuwalne będą w pierwszej połowie roku. "W pierwszych dwóch kwartałach skumulowane działania obu tarcz obniżą odczyt inflacji o ok. 1,6 pkt proc.".

Wiceprezes NBP Marta Kightley uważa zaś, że rządowa tarcza antyinflacyjna spowoduje obniżenie inflacji CPI przejściowo nawet o 3,4 pkt. proc., a w ujęciu średniorocznym inflacja CPI w tym roku powinna być niższa o około 1,2 pkt. proc. "Z kolei w średnim okresie dynamika cen konsumenta zostanie obniżona przez zacieśnienie polityki pieniężnej dokonane przez NBP" – dodała.

Tarcze antyinflacyjne chwilowo zmniejszą skutki wysokiego wzrostu cen, ale nie obniżą inflacji później - twierdzi główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki. Dodał, że skok CPI w I poł. 2022, będzie mniejszy, ale w lipcu możliwe ok. 10 proc. Jego zdaniem, uzależnienie gospodarki od sztucznego obniżania inflacji to zły prognostyk na przyszłość - kiedyś będzie musiała nastąpić "kuracja antyinflacyjna", nawet jeśli będzie to związane z przejściowym pogorszeniem koniunktury.

"Efekt tarczy przez oczekiwania może być istotny. Tarcza antyinflacyjna, nie tylko odkłada wzrost cen na później, ale też w przypadku spadającej presji (a tego oczekujemy) spowoduje wypłaszczenie wskaźników. To powinno oddziaływać hamująco na presję płacową" - napisał Walewski.

Ekonomiści Citi Handlowego uważają, że zapowiedziane przez rząd tarcze antyinflacyjne ograniczą wzrost cen jedynie krótkoterminowo i bardzo istotnie wydłużają okres podwyższonej inflacji, co zwiększy konieczność podwyżek stóp proc. przez RPP do ponad 4 proc. Ich zdaniem CPI średniorocznie w 2023 r. wyniesie ok. 6 proc.

Podobnego zdania są także ekonomiści Santander BP, którzy uważają, że kosztem rozwiązań zaproponowanych przez rząd w ramach tzw. tarcz antyinflacyjnych będzie utrzymanie się wskaźnika CPI znacznie dłużej powyżej 6 proc. - do końca lata 2023 r. - zamiast wyraźnego cofnięcia poniżej 4 proc. na początku przyszłego roku.

Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller powiedział dzisiaj, że tarcze w razie potrzeby mogą być wydłużane. Chyba pora przyzwyczaić się do wyższej inflacji i kolejnych edycji tarcz antyinflacyjnych.

JM