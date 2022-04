Analitycy: Świąteczne wyjazdy będą tańsze. Ceny paliw spadają

POPiHN: po I kw. 2022r. marże stacji benzynowych spadły w przypadku ON nawet do zera

Po I kw. 2022 r. marże stacji benzynowych spadły w przypadku ON nawet do zera; odczuwają to mniejsze podmioty - informuje dyrektor ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Krzysztof Romaniuk.