Analitycy: Strategia sprzyjająca złotemu przestanie działać

W 2018 r. na rynkach walut gospodarek wschodzących będzie się zarabiać nie na wahaniach kursów, ale na różnicach w oprocentowaniu walut, uważają specjaliści globalnych instytucji finansowych.

Dwie najlepsze w ubiegłym roku transakcje carry trade na rynkach walutowych – kupno czeskiej korony za dolara oraz kupno złotego za dolara – dały zarobić nie dzięki różnicom stóp procentowych, ale dzięki umocnieniu notowań tych walut. To nietypowe, bo strategia ta zakłada kupno wyżej oprocentowanych walut, zwykle korzystających na dobrej koniunkturze, za kredyty w będących bezpiecznym schronieniem na czas kryzysu walutach gospodarek o niskich stopach procentowych. W 2018 r. sytuacja wróci do normy – zarobek dadzą różnice w oprocentowaniu – a to sygnał, by inwestować w waluty krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie stopy procentowe należą do najwyższych na świecie.



- Ameryka Łacińska wyróżnia się na plus. Nawet jeśli w Brazylii dojdzie do obniżek stóp, to koszt pieniądza i tak pozostanie dosyć wysoko – komentuje w rozmowie z agencją Bloomberg Eric Viloria, strateg w banku Wells Fargo.



Wells Fargo, obok BBVA i Credit Agricole, zaleca kupno walut latynoamerykańskich za waluty dojrzałych gospodarek o niskich stopach procentowych, wskazując także na prognozy przyspieszenia tamtejszego wzrostu gospodarczego. W ubiegłym roku główna stopa procentowa w Brazylii spadła do 7 proc., z notowanych jeszcze w 2016 r. 14 proc., co przyczyniło się do spadku zysków z kupna reala za wyżej oprocentowane waluty do 5,5 proc. w skali całego 2017 r. Jednak teraz 7 proc. to atrakcyjny wynik na tle chociażby RPA, Indii czy Indonezji, gdzie stopy są niższe.Strateg Wells Fargo poleca także kupowanie peso z Meksyku, gdzie stopy procentowe wzrosły do 7,25 proc., a traderzy spekulują pod ich dojście przed końcem roku do 8,5 proc. Tymczasem Alejandro Cuadrado, szef działu walut w BBVA, radzi kupować do strategii carry trade peso argentyńskie, nawet pomimo prognozy lekkiego spadku kursu w tym roku. Dzięki jednym z najwyższych stóp procentowych na świecie peso oferowało największy zysk aż w czterech spośród ostatnich siedmiu lat.- Do kupowania peso za nisko oprocentowane waluty zachęca jastrzębie nastawienie banku centralnego – zauważa Alejandro Cuadrado.2018 r. powinien być dobry dla inwestorów stosujących strategię carry trade, przewidują stratedzy Credit Agricole. Waluty z rynków wschodzących nieznacznie umocnią się do dolara, bo wciąż wysokie stopy procentowe przyciągają kapitał z krajów rozwiniętych.„Jeszcze nie nadszedł koniec zysków ze strategii carry trade na walutach emerging markets” – wynika z raportu Credit Agricole.MWIE, Bloomberg