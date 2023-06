Analitycy: Połowa noclegów turystycznych Polaków przypada na hotele. Duży wzrost w dekadę

Krajowa turystyka wraca do wzrostów sprzed pandemii - uważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według analityków roczna liczba turystycznych noclegów Polaków do I kwartału 2023 r. była o 2 proc. większa niż w całym 2019 r. To pierwszy taki wzrost ponad poziom sprzed pandemii.

fot. Chubykin Arkady / / Shutterstock

Jak zwrócił uwagę Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), popularne zagraniczne miejsca podróży Polaków już przebiły przedpandemiczne poziomy. Powołując się na dane Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), analitycy wskazali na "pełne odbicie turystyki w rejonie śródziemnomorskim Europy i Afryki". "W I kwartale 2023 r. liczba turystów w tych regionach była odpowiednio o 1 proc. i 4 proc. większa niż w 2019 r." - odnotowano w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Eksperci zauważyli, że krajowa turystyka również wraca do wzrostów sprzed pandemii. "Roczna liczba turystycznych noclegów Polaków do I kwartału 2023 r. była o 2 proc. większa niż w całym 2019 r. To pierwszy taki wzrost ponad poziom sprzed pandemii" - zaznaczyli.

Według PIE Polacy coraz część decydują się na nocleg w hotelach podczas krajowych podróży turystycznych. "W ostatnim roku Polacy wybierali hotele w 48 proc. wszystkich noclegów. Jeszcze 10 lat temu na taki wybór decydowało się 33 proc. obywateli" - podkreślili analitycy. Jak dodali, hotele wybierane są częściej kosztem pozostałych miejsc noclegowych, takich jak ośrodki wczasowe czy kwatery agroturystyczne. "Ich udział w ostatniej dekadzie zmniejszył się z 54 proc. do 41 proc." - podali.

Instytut przytoczył również dane dotyczące światowej przedsprzedaży biletów lotniczych na okres wakacyjny, która zbliżyła się do poziomów sprzed pandemii. W oparciu o dane Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) eksperci PIE wskazali, że w I kwartale br. sprzedano "zaledwie o 8 proc. mniej biletów lotniczych na okres wakacyjny niż w 2019 r.".

Branża lotnicza w szczególności odbiła w Ameryce Północnej - Amerykanie kupili tylko o 1 proc. mniej biletów niż w 2019 r.- wyliczyli autorzy opracowania. Jak dodali, otwarcie Chin wspiera odbudowę rynku lotniczego w Azji i na Pacyfiku. "W tym regionie sprzedaż biletów była o 135 proc. wyższa niż przed rokiem. To jednak wciąż o 23 proc. mniej niż w 2019 r.

W ocenie analityków PIE "niezaspokojony podczas pandemii popyt na podróże przełoży się na dobre wyniki turystyki tego lata". Jak zauważyli, 70 proc. ankietowanych przez UNWTO spodziewa się lepszych niż dotychczas wyników w branży turystycznej podczas bieżącego okresu letniego. "Eksperci są szczególnie optymistycznie nastawieni do wyników w północnej części świata. To efekt odłożonego z pandemii popytu oraz otwierania gospodarek Azji, w tym Chin" - wyjaśnili.

Mimo szacowanych dobrych wyników w okresie letnim, większość ekspertów UNWTO nie spodziewa się, że nawet w 2024 r. łączne wyniki światowej turystyki w pełni powrócą do poziomów z 2019 r. - podsumował Polski Instytut Ekonomiczny. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

