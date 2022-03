Analitycy Pekao spodziewają się potężnej podwyżki stóp procentowych

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

We wtorek RPP podejmie decyzję ws. stóp procentowych. Analitycy Banku Pekao spodziewają się potężnej podwyżki z powodu wyraźnego osłabienia złotego.

Od października Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 265 pb. - w przypadku stopy referencyjnej z 0,1 proc. do 2,75 proc. Mimo to inflacja CPI wyniosła w styczniu 9,2 proc. - najwięcej od ponad 20 lat. Polacy liczyli, że tempo wzrostu cen wyhamują rządowe tarcze antyinflacyjne, ale w ostatnich tygodniach niestety nadzieje te legły w gruzach za sprawą inwazji Rosji na Ukrainę.

W jej efekcie gwałtownie wzrosły ceny ropy oraz wyraźnie osłabił się złoty. To przełożyło się na drastyczne podwyżki cen paliw na stacjach. NBP i Ministerstwo Finansów próbują zatrzymać deprecjację polskiej waluty, ale na razie bez powodzenia. W poniedziałek rano za euro płaci się na rynku forex ponad 4,92 zł, o blisko 40 groszy więcej niż dwa tygodnie temu i najwięcej od marca 2004 r. Dolar jest najdroższy od 21 lat, rekordowo silny stał się frank szwajcarski.

"Oczywiście złoty jest mocno niedowartościowany i odjechał od fundamentów, ale w tę stronę działa teraz grawitacja. Szybsze podwyżki stóp mogą (trochę) złagodzić presję na polską walutę" - oceniają analitycy Banku Pekao na Twitterze. W związku z tym spodziewają się, że RPP podniesie jutro stopy proc. aż o 100 punktów bazowych. Byłaby to największa podwyżka w XXI wieku. Konsensus rynkowy przewiduje wzrost o 50 pb.

"Teoretycznie, szok wojenny nie powinien zmieniać oczekiwanej ścieżki stóp procentowych… z jednym wyjątkiem – kursu. W sytuacji, gdy wszystkie inne dźwignie dostępne bankowi centralnemu zostały wykorzystane, ścieżka stóp procentowych jest w krótkim okresie jedynym sposobem odblokowania kanału kursowego polityki pieniężnej. Dlatego uważamy, że NBP zostanie zmuszony do podwyższenia stóp w większej skali niż wcześniej prognozowaliśmy (o 100 pb, zamiast 50 pb)" - dodają w raporcie tygodniowym.

Ruchu o 50 pb. spodziewają się natomiast ekonomiści Credit Agricole. "Dostrzegamy jednocześnie ryzyko, że podwyżka może być większa biorąc pod uwagę silną presję na osłabienie kursu złotego w ostatnich dniach" - piszą w dzisiejszym raporcie. "W tym tygodniu zostaną zaprezentowane wyniki najnowszej projekcji inflacji NBP. Naszym zdaniem, ścieżka inflacji zostanie znacząco podniesiona względem prognozy z listopada 2021 r. Skala rewizji będzie dodatkowo zależała od tego, czy projekcja będzie uwzględniała wpływ wojny w Ukrainie na perspektywy gospodarcze. Komunikat zapewne wskaże na konieczność dalszego, umiarkowanego zacieśniania polityki pieniężnej z uwagi na osłabienie złotego i inflację kształtują się na podwyższonym poziomie. Komunikat może przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu złotego i rentowności polskich obligacji" - dodają.

Podobnego zdania są ich koledzy z mBanku. "Uważamy, że RPP będzie kontynuowała cykl podwyżek stóp procentowych, ale bez przyspieszenia. Prowadzona polityka pieniężna będzie nadal ukierunkowana na zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz zapobieganie występowaniu efektów drugiej rundy w średnim okresie. Staż też uważamy, że jutro dokonana zostanie podwyżka o 50pb" - piszą w dzisiejszym raporcie. Jak to wpłynie na złotego? "Prawdopodobnie w pierwszej reakcji niezbyt dobrze. Większa skala podwyżek stóp procentowych (bliższa tej oczekiwanej przez rynek lub nawet wyższa) być może miałaby pozytywne przełożenie na kurs, ale prawdopodobnie tymczasowe – mogłaby prowadzić do zwiększenia apetytu rynkowego na dalsze, bardzo zdecydowane ruchy. Dodatkowo, bardziej zdecydowane zacieśnienie polityki pieniężnej prowadziłoby do dalszego cięcia prognoz (coraz bardziej zdecydowane spowolnienie), co samo w sobie byłoby dla złotego negatywne" - zauważają.

Podwyżki o 0,5 p. proc. oczekują również ekonomiści PKO BP. "Rosyjska inwazja na Ukrainę oznacza szok o charakterze stagflacyjnym, prowadzący do wyższej inflacji i niższego wzrostu gospodarczego. W takim otoczeniu polityka banku centralnego robi się coraz bardziej skomplikowana. Z jednej strony, wzrost inflacji oczekiwany ze względu na skutki wojny ma w jeszcze większym stopniu niż wcześniej charakter negatywnego szoku podażowego, więc władze monetarne mogłyby zacząć większą wagę przypisywać zagrożeniom dla wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony, silna presja na deprecjację złotego skłania do bardziej zdecydowanych działań" - tłumaczą. "W takiej sytuacji RPP może zdecydować się na szybsze, bardziej skoncentrowane podwyżki stóp (np. ruch o 75pb w marcu), ale bez zwiększania skali łącznego zaostrzenia polityki pieniężnej (docelowy poziom stopy referencyjnej niekoniecznie wyraźnie powyżej 4%). Spodziewamy się, że Rada w komunikacie ponownie podkreśli szeroki zakres instrumentów, które może stosować w celu wsparcia złotego, w szczególności gotowość do przeprowadzania kolejnych interwencji walutowych" - oceniają.

