Analitycy: PKO BP powróci do wypłaty dywidendy, Handlowy z najwyższym wskaźnikiem wypłaty

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Część giełdowych banków podzieli się zyskiem za 2021 rok z akcjonariuszami, do wypłaty dywidendy powróci PKO BP, a najwyższy wskaźnik wypłaty będzie miał Bank Handlowy - wynika z ankiety PAP Biznes. Na dywidendy z banków za 2021 rok trafić może łącznie ponad 6 mld zł, nadzorca raczej nie zgodzi się na jej wypłatę z kapitałów nadwyżkowych - ocenia analityk Ipopema Securities Marta Czajkowska-Bałdyga.

"Spodziewamy się, że w 2022 r. notowane banki będą w stanie wypłacić dywidendę w wysokości 6,27 mld zł w porównaniu do 1,88 mld zł wypłaconych w 2021 roku. Wzrost spowodowany jest głównie wyższą podstawą wypłaty, tj. spodziewanym wzrostem zysku netto i powrotem PKO BP do wypłaty dywidend po tym, jak bank poniósł stratę w 2021 r., spowodowaną jednorazowymi odpisami na hipoteki CHF" - powiedziała PAP Biznes Czajkowska-Bałdyga.

Z ankiety PAP Biznes przeprowadzonej wśród 8 bankowych analityków wynika, że najwyższy wskaźnik wypłaty dywidendy za 2021 rok powinien mieć Bank Handlowy, który przeznaczy na dywidendę cały, lub prawie cały ubiegłoroczny zysk. Około 75 proc. zysku za 2021 rok trafić ma na dywidendę z Banku Pekao, a 50 proc. z ING Banku Śląskiego oraz PKO BP. W przypadku Santander Banku Polska konsensus wskaźnika wypłaty dywidendy wynosi 30 proc. Rynek spodziewa się, że mBank, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas BP nie wypłacą dywidendy za 2021 rok.

"KNF powinna w tym roku zgodzić się na wypłatę dywidend za 2021 rok przez banki, jednak nadal nie będzie zgody na podział zysku przez banki z dużym udziałem w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych. Wśród banków „frankowych” mBank i Bank Millennium zakończą 2021 rok stratą netto. Nie spodziewałabym się dywidendy także z BNP Paribas BP oraz z Alior Banku" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

"Rynek jest zgodny, że najlepszą dywidendę za 2021 rok powinien wypłacić Bank Handlowy, dividend yield powinien wynieść około 9 proc., czyli 5,5 zł dywidendy na akcję. Pekao powinien przeznaczyć na dywidendę około 75 proc. zysku, co da 6,3 zł dywidendy na akcję. PKO BP i ING BSK z 50-proc. wypłatą oznacza w przypadku pierwszego banku dywidendę w wysokości 1,9 zł na akcję, a drugiego 8,8 zł. Santander powinien być w stanie przeznaczyć na dywidendę 30 proc. zysku, czyli 3,4 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już wcześniej dywidendę zaliczkową, będzie to 1,26 zł na akcję" - dodała.

W październiku 2021 roku Santander Bank Polska wypłacił zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 r. w wysokości 2,16 zł na jedną akcję. Łącznie na ten cel przeznaczył 220,7 mln zł.

Poniżej konsensus na wskaźniki wypłaty dywidendy przez banki z zysku osiągniętego w 2021 roku.

Wskaźnik wypłaty % mediana maks. min. PKO BP 50 50 50 Pekao 75 75 50 Santander BP 30 30 0 mBank 0 0 0 Handlowy 100 100 90 ING BSK 50 50 33 Millennium 0 0 0 Alior Bank 0 0 0 BNP Paribas 0 20 0

"Myślę, że taki poziom dywidend jest już w cenach banków, i gdyby banki wypłaciły dywidendy na poziomach oczekiwanych, to nie wywoła to znaczącej reakcji rynku" - oceniła Czajkowska-Bałdyga.

Dodała, że rynek czekał będzie na rekomendacje KNF dotyczące buforów stress-testowych i od ich restrykcyjności zależał będzie ostateczny poziom możliwej wypłaty dywidendy.

Jej zdaniem, KNF raczej nie zgodzi się na wypłatę przez banki dywidend z lat poprzednich.

"Retoryka nadzorcy nie zmieniła się, więc jestem sceptyczna co do ewentualnej wypłaty dywidend z lat poprzednich. KNF raczej nie wyda zgody na takie dywidendy, ze względu na wciąż duże ryzyko płynące z portfela hipotek frankowych. Kilka banków ma potencjał do ich wypłaty - jeśli któryś z banków miałby dostać na to zgodę, to byłby to pewnie Bank Handlowy, który nie ma ekspozycji na franki" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

Komisja Nadzoru Finansowego w grudniu 2021 roku w wytycznych dywidendowych dla banków komercyjnych dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za 2021 roku i utrzymała próg wypłaty do 75 proc. i do 50 proc. Podobnie jak w poprzednich wytycznych Komisja określiła dodatkowe kryteria do wypłaty dywidendy dla banków z walutowymi kredytami mieszkaniowymi.

seb/ asa/