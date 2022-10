Analitycy: Olej napędowy na stacjach będzie jeszcze droższy

We Francji brakuje paliwa. Związkowcy wciąż blokują rafinerie

Około 90 strajkujących pracowników koncernu TotalEnergies wciąż blokuje rafinerie we Francji, co skutkuje brakiem paliwa na stacjach benzynowych. Rząd zwiększa liczbę wydawanych administracyjnych nakazów powrotu do pracy.