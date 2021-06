Analitycy: NBP wraca do niższych zakupów obligacji. To może być przygotowanie do podwyżki stóp

/ NBP

Wyniki środowego przetargu odkupu obligacji NBP sugerują, że bank centralny wraca do niższych zakupów obligacji, co rynek może to odebrać jako cichy "tapering" - oceniają ekonomiści mBanku i Banku Pekao.

"NBP zakupił papiery wartościowe w kwocie jedynie 2 mld zł wobec 5,6 mld zł ofert i deklarowanej maksymalnej kwoty 10 mld zł. Trudno będzie uczestnikom rynku zinterpretować to inaczej niż jako 'silent taper'" - napisali na Twitterze ekonomiści Banku Pekao.

"NBP odkupił na aukcji obligacje warte 2 mld zł (maks. wartość odkupu wyznaczona była na 10 mld zł), z czego większość to papiery skarbowe. Powrót do niższych zakupów. Uważamy, że to właśnie będzie trend, aż do wygaszenia (przynajmniej zakupów skarbówek) przed podwyżkami stóp" - ocenili ekonomiści mBanku, również na Twitterze.

Na przetargach w kwietniu i maju NBP odkupował papiery nawet za 5-8 mld zł. W tych miesiącach bank centralny organizował po 2 przetargi odkupu w miesiącu. W czerwcu powróciła formuła jednej aukcji na miesiąc, przy czym NBP zastrzega, że w razie potrzeby może zorganizować dodatkowe operacje strukturalne.

Na przedostatniej aukcji 26 maja NBP odkupił wyłącznie 2 serie obligacji BGK, mimo deklaracji o odkupie również do 6 serii papierów skarbowych. Po takim ruchu banku centralnego na rynku pojawiły się spekulacje, że NBP rozpoczął wygaszanie programu skupu aktywów, jednak prezes NBP A. Glapiński uciął je w trakcie wypowiedzi prasowej po czerwcowym posiedzeniu RPP.

Glapiński poinformował, że NBP odrzucił całość ofert dotyczących obligacji skarbowych na aukcji 26 maja z uwagi na warunki cenowe zaproponowane przez banki. W jego ocenie, były one rażąco zbyt wysokie.

"Program jest kontynuowany w całym zakresie, nie podjęliśmy żadnych decyzji o ewentualnym wygaszaniu lub zakończeniu programu w przyszłości" - mówił wtedy Glapiński. (PAP Biznes)

