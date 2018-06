Analitycy: Istnieje potencjał do umocnienia złotego

Istnieje pewien potencjał do umocnienia złotego i w perspektywie kilku dni jest możliwa korekta kursu EUR/PLN w kierunku, a być może nawet poniżej poziomu 4,30 - oceniają eksperci.

"Eurozłoty jest relatywnie wysoko w porównaniu z poziomami z poprzednich tygodni. Biorąc pod uwagę to, że niedawno przełamaliśmy poziom 4,34 (...) oraz to, że w piątek opublikowana zostanie inflacja ze strefy euro, która ma szansę być lepsza niż poprzednio, naszym zdaniem istnieje pewien ograniczony, ale jednak potencjał do umocnienia złotego wobec euro i wobec dolara" - powiedział Jarosław Kosaty, strateg rynku walutowego z PKO BP.

Zdaniem Kosatego, w perspektywie kilku dni jest możliwa korekta kursu EUR/PLN w kierunku - a być może nawet poniżej - poziomu 4,30.

"Jest to możliwe z powodów fundamentalnych, ale też trochę technicznych. Biorąc pod uwagę to, że rośniemy z pułapu w okolicach 4,26-4,27 i przekroczyliśmy tegoroczne maksimum na poziomie 4,34, wydaje się, że taka ucieczka z tych nowych rekordów słabości złotego wobec euro może zaistnieć w najbliższych dniach" - powiedział.

Jego zdaniem, perspektywy złotego na dalszą część roku wydają się być jednak negatywne.

"Czynnikiem, który powoduje wyraźniejszą słabość złotego w ostatnim czasie, i który prawdopodobnie poza elementami stricte technicznymi może wywierać presję na jego dalsze osłabienie jest przede wszystkim wzrost eskalacji wojen handlowych na linii USA-Chiny, ale też potencjalnie USA-Unia Europejska. Do tego dochodzi jeszcze jastrzębie nastawienie Rezerwy Federalnej w kwestii dalszych perspektyw podwyżek stóp procentowych w tym roku i w kolejnych latach. Kombinacja tych dwóch czynników powoduje, ze waluty rynków wschodzących słabną i dotyczy to również polskiego złotego" - powiedział.

środa środa wtorek 16.20 9.55 16.45 EUR/PLN 4,3405 4,328 4,343 USD/PLN 3,7387 3,7131 3,7253 CHF/PLN 3,7591 3,751 3,7581 EUR/USD 1,1610 1,1656 1,1658 OK0720 1,61 1,62 1,62 DS1023 2,52 2,51 2,53 WS0428 3,19 3,16 3,2

