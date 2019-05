Amsterdam wprowadza opłatę turystyczną

Władze Amsterdamu postanowiły wprowadzić, oprócz podatku noclegowego, także opłatę turystyczną - informuje "Rzeczpospolita". Odwiedzający stolicę Holandii będą musieli zapłacić 3 euro za dobę.

Opłaty turystyczne lub te za wstęp do miast są coraz bardziej popularne. Na takie rozwiązanie zdecydowała się m.in. Wenecja, gdzie turyści w tym roku roku będą musieli zapłacić 3 euro, od przyszłego roku, w zależności od terminu, trzeba będzie uiścić od 6 do 10 euro. Co więcej - od 2022 roku konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja wizyty.

Teraz do tego grona dołącza Amsterdam. Władze stolicy Holandii postanowiły wprowadzić opłatę turystyczną, która wynosi 3 euro za dobę od osoby. To kolejny tego typu wydatek dla turystów, bowiem obowiązuje już tam podatek noclegowy - trzeba zapłacić dodatkowe 7 proc. od ceny zakwaterowania.

Miasto szacuje, że przychody z opłaty turystycznej wyniosą, które przeznaczyć chce na ochronę historycznych budynków i miejsc. Według wyliczeń władz do 2025 roku Amsterdam rocznie będzie odwiedzać 30 mln podróżujących - zysk będzie więc znaczny.

Amsterdam już teraz ma jedne z najwyższych opłat turystycznych w Europie, jeśli więc planujecie wakacje w tym holenderskim mieście - nie zapomnijcie uwzględnić ich w swoim budżecie.

DU