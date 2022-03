Amica chce podbić amerykański rynek i mieć kilkadziesiąt mln USD obrotów

fot. Kristi Blokhin / / Shutterstock

Amica planuje w 2022 roku rozpocząć sprzedaż do USA i prowadzi rozmowy o pozyskaniu marki. W perspektywie kilku lat chce osiągnąć kilkadziesiąt mln USD obrotów, co może skompensować rynek rosyjski - poinformował prezes spółki Jacek Rutkowski.

"W 2021 roku przygotowaliśmy się do wejścia na rynek amerykański, proces certyfikacji trwa. Myślę, że w tym roku, w czwartym kwartale rozpoczniemy sprzedaż w USA" - powiedział prezes.

Dodał, że grupa chce sprzedawać na rynku amerykańskim kuchnie wolnostojące i płyty grzewcze, prawdopodobnie uzupełnione okapami kuchennymi. Możliwe jest uzupełnienie portfolio piekarnikami. Jeśli grupie uda się wejść w segment deweloperski, to zestaw byłby uzupełniony o zmywarki do zabudowy.

Pytany o markę, pod jaką grupa chce rozpocząć sprzedaż w USA, odpowiedział: "Chcielibyśmy mieć markę, która chociaż trochę znana jest na rynku amerykańskim, prowadzimy takie poszukiwania i rozmowy. Na razie nic konkretnego nie mam do zakomunikowania. Być może jest jakąś alternatywą Fagor w określonych kanałach zbytu, gdyż Fagor był na tym rynku, choć nie był mocną marką".

"Do rynku amerykańskiego trzeba podejść w sposób dalekosiężny (...) Jeśli byśmy myśleli o rynku amerykańskim, jako o kompensacie rynku rosyjskiego, to jest perspektywa kilku lat, jeśli nie popełnimy tam większych błędów, to byłby bardzo obiecujący rynek. Trudno obecnie się deklarować. Jeśli mielibyśmy jakąś markę do dyspozycji, to jest perspektywa w ciągu kilku lat osiągnięcia kilkudziesięciu mln USD obrotów" - dodał.

Na koniec ubiegłego roku sprzedaż w Europie Zachodniej stanowiła 42 proc. przychodów grupy, 27 proc. przypadało na rynek polski. Rynek wschodni stanowił 17 proc. przychodów, północny 8 proc., a południowy 7 proc.

Trudno obecnie przewidzieć, jaki będzie wpływ bieżących wydarzeń na wyniki grupy.

Prezes powiedział, że przychody grupy z rynku rosyjskiego wyniosły w ubiegłym roku 10 proc., a łącznie z rynkiem białoruskim i ukraińskim sięgnęły 12 proc.

"Trudno obecnie przewidzieć, jaki będzie wpływ bieżących wydarzeń na wyniki grupy. Bardzo spadną obroty na rynku ukraińskim i rosyjskim.(...) Amica wstrzymała produkcję przeznaczoną na rynek rosyjski. Nasza spółka w Moskwie prowadzi obecnie wyprzedaż magazynu" - powiedział prezes.

Członek zarządu ds. finansowych Michał Rakowski powiedział, że aktualnie zapasy magazynowe grupy na rynku rosyjskim wynoszą 70 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Amiki wzrosły w 2021 roku o 11,9 proc. do 3,43 mld zł. EBITDA grupy w 2021 roku zmniejszyła się o 17 proc. do 215,8 mln zł. Marża EBITDA zmniejszył się w ubiegłym roku do 6,3 proc. z 8,5 proc. Odbiło się to na wynikach rocznych - skonsolidowany zysk netto Amiki w 2021 roku spadł w 2021 roku do 111,7 mln zł z 150,6 mln zł w 2020 roku.

Zaktualizowana strategia grupy Amica zakłada osiągnięcie 4 mld zł przychodów i 8 proc. marży EBITDA w 2023 roku.

Amica wprowadza podwyżki cen, odkłada plany prezentacji długoterminowej strategii

Amica w związku ze wzrostem kosztów m.in materiałowych wprowadziła od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę cen i w połowie roku planuje kolejną - poinformował podczas wideokonferencji prezes spółki Jacek Rutkowski. Dodał, że w związku z aktualną sytuacją zarząd odkłada plany przedstawienia nowej długoterminowej strategii grupy do 2030 roku.

"Od 1 stycznia 2022 roku na wielu rynkach udało nam się podnieść ceny i w ciągu roku także planujemy podwyżkę cen. Bardzo trudno jest nam w tej chwili policzyć, czy te podwyżki cen będą w stanie skompensować podwyżki kosztów, nie tylko materiałowych, ale także kontenerów, ale również energii elektrycznej. Zobaczymy, na ile nam się uda efektywnie wprowadzić drugą rundę podwyżek w połowie roku" - powiedział prezes. Dodał, że w najbliższym czasie wzrost kosztów materiałowych sięgnie 20 proc. rdr.

Grupa pracuje nad nową strategią do 2030 roku.

"Strategię chcieliśmy opublikować w ubiegłym roku, ale nastąpiły turbulencje na rynku surowców i kontenerów. W tym roku jest wojna w Ukrainie. Obecnie raczej koncentrujemy się na planie kryzysowym. Krótki plan opracowujemy, do końca bieżącego roku" - powiedział Rutkowski.

Amica w fabryce we Wronkach produkuje kuchnie, piekarniki oraz płyty grzewcze. Grupa sprzedaje także towary, czyli produkty AGD kupowane u innych producentów w celu ich dalszej sprzedaży. Stal stanowi w produkcji blisko 30 proc. technicznego kosztu wytworzenia.

Grupa Amica sprzedaje małe i duże AGD pod markami: Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia) oraz CDA (Wielka Brytania) oraz Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na blisko 70 rynkach na świecie ok. 5 mln urządzeń rocznie.

