Amerykańsko-chińskie starcie o technologie wrażliwe. KE analizuje nowy zakaz

Prezydent Joe Biden zakazał części inwestycji technologicznych w Chinach Prezydent Joe Biden podpisał w środę dekret wykonawczy zakazujący amerykańskim firmom niektórych inwestycji technologicznych w Chinach. Ma to zamknąć Pekinowi dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii, które mogą być wykorzystywane do modernizacji chińskiej armii.