Amerykańskie sankcje przeciwko Putinowi i Ławrowowi? Zapowiedź Białego Domu

Stany Zjednoczone nałożą sankcje na prezydenta Rosji Władimira Putina, szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa i członków rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa - zapowiedziała w piątek rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Sankcje będą obejmować zamrożenie aktywów i zakaz podróży.

Szczegóły mają zostać opublikowane wkrótce.

"Rozważaliśmy to (rozwiązanie) od jakiegoś czasu (...) Silny pogląd prezydenta (USA Joe Bidena) jest taki, by podejmować działania i kroki w zgodzie z naszymi europejskimi partnerami" - powiedziała Psaki, odnosząc się do sankcji ogłoszonych wcześniej w piątek przez UE i Wielką Brytanię.

Nie wykluczyła również kolejnych sankcji, w tym m.in. na rosyjski sektor energetyczny, mówiąc, że "wszystkie opcje są na stole".

"Nasze sankcje są zaprojektowane tak, by zaszkodzić rosyjskiej gospodarce, a nie naszej gospodarce, więc to jest kluczowa równowaga, którą staramy się utrzymać" - podkreśliła rzeczniczka. Dodała, że sankcje na sektor energetyczny mogłyby dodatkowo podnieść ceny ropy i gazu, a w rezultacie wzbogacić prezydenta Rosji Władimira Putina.

Przedstawicielka Białego Domu zadeklarowała również otwartość USA na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, choć oceniła, że prawdopodobnie większość uciekających przed inwazją będzie chciała pozostać w Europie.

Blinken oburzony taktyką Kremla prowadzącą do wielkiej liczby ofiar wśród cywilów na Ukrainie Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w piątkowej rozmowie z szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kułebą wyraził oburzenie z powodu stosowanej przez Rosję taktyki, która prowadzi do rosnącej liczby ofiar śmiertelnych wśród cywilów na Ukrainie, w tym dzieci. "Sekretarz stanu wyraził oburzenie z powodu brutalnej taktyki Kremla i podkreślił stałe poparcie USA dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy" - poinformował rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Blinken podkreślił także w rozmowie z Kułebą, że Stany Zjednoczone będą dalej wspierać Ukrainę w jej działaniach obronnych przed rosyjską agresją - dodał Price. W piątek ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksana Markarowa powiedziała na konferencji prasowej, że ataki Rosji na jej kraj są coraz bardziej brutalne. Dodała, ze ukraińskie władze zbierają dowody na popełnianie przez rosyjskie wojska zbrodni wojennych, aby postawić odpowiedzialnych przed międzynarodowymi trybunałami - dodała. "Siły rosyjskie atakowały w piątek na Ukrainie coraz bardziej brutalnie, lecz nie udało się im posuwać w takim tempie jak planowały. Celowo atakują infrastrukturę cywilną, w tym szpitale" - dodała ambasador. Markarowa poinformowała też, że w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził z prezydentem USA Joe Bidenem "bardzo produktywną" rozmowę telefoniczną.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ akl/