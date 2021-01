Amerykański sąd orzekł, że władze mogą wznowić proces wydalania dzieci imigrantów

Karawana migrantów, która zmierza z Hondurasu do USA, dotarła do Gwatemali

Karawana, która według CNN liczy 7-8 tys. ludzi, a według AFP - co najmniej 9 tys. osób, dotarła do Gwatemali i kieruje się do Meksyku, a następnie do USA - podają w niedzielę media. "To wczesny test dla (prezydenta elekta Joe) Bidena" - ocenia "New York Times".