Amerykański rynek pracy znów pozytywnie zaskoczył

Lutowe statystyki z amerykańskiego rynku pracy okazały się znacznie lepsze od oczekiwań większości ekonomistów. To chyba ostatecznie przesądza kwestię marcowej podwyżki stóp procentowych w Rezerwie Federalnej.

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w lutym była o 678 tys. wyższa niż w styczniu – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Rynkowy konsensus zakładał wzrost o zatrudnienia 440 tysięcy. Był to zatem rezultat znacznie wyższy od oczekiwań.

Podobnie jak miesiąc temu także i tym razem prognozy ekonomistów były mocno rozbieżne. Najsłabsza zakładała przyrost zatrudnienia rzędu 200 tys. etatów, a najbardziej optymistyczna aż o 730 tys. W styczniu odnotowano wzrost zatrudnienia o 481 tys. etatów (po rewizji z 467 tys.).

Pamiętajmy też o rewizjach, które w ostatnich miesiącach potrafią wręcz w absurdalny sposób zmienić ocenę sytuacji. Przykładem niech będzie styczniowy odczyt raportu ADP mierzącego zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym. W styczniu ADP pokazało spadek aż o 301 tys., a dwa dni temu zrewidowało ten odczyt na wzrost o 509 tys.

W przypadku raportu BLS wynik za styczeń zrewidowano w górę: z 467 tys. do 481 tys. Odczyt za grudzień został zmieniony z 510 tys. na 588 tys. Łącznie rewizje przyniosły więc 92 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Stopa bezrobocia obniżyła się z 4,0% do 3,8% wobec oczekiwań na poziomie 3,9%. To najniższy odczyt po marcu ’20, ale wciąż o 0,3 pkt. proc. wyższy od tego odnotowanego w lutym 2020 roku – czyli ostatniego miesiąca przed covidowym lockdownem.

Mocny lutowy raport z rynku pracy w zasadzie przesądza sprawę podwyżki stóp procentowych ma marcowym posiedzeniu FOMC. Najprawdopodobniej będzie to jednak podwyżka tylko o 25 pb. wobec oczekiwanych jeszcze niedawno +50 pb. Dodajmy też, że Rezerwa Federalna jest już mocno spóźniona z normalizacją polityki pieniężnej, utrzymując zerowe stopy procentowe w otoczeniu przeszło 7-procentowej inflacji CPI.

Jedynym rozczarowaniem były płace. Przeciętna stawka godzinowa w lutym wzrosła tylko o jednego centa i wyniosła 51,58 USD. Ekonomiści spodziewali się jej wzrostu o 0,5% mdm po podwyżce o 0,6% mdm (rewizja w dół z pierwotnie raportowanych 0,7%) w styczniu. W dalszym jednak ciągu średnia płaca w Ameryce była o 5,1% wyższa niż przed rokiem. Co prawda oznacza to realny spadek wynagrodzeń w USA (przy inflacji CPI podchodzącej pod 8%), ale jest to wzrost na tyle silny, aby podtrzymać wysoką dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

W reakcji na dane z amerykańskiego rynku pracy dolar jeszcze bardziej umocnił się względem euro. O 14:45 kurs EUR/USD wynosił 1,0908 i był najniższy od maja 2020 roku. Mocny dolar to dodatkowy problem dla Polski, Europy i rynków wschodzących, oznaczający dodatkowy wzrost cen paliw, żywności i surowców przemysłowych. Na polskim rynku amerykańska waluta kosztuje już przeszło 4,45 zł i jest najdroższa od 21 lat.

Krzysztof Kolany