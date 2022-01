Zatrudnienie w USA wzrosło słabiej od oczekiwań

fot. Luciano Mortula - LGM / / Shutterstock

Grudniowy wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych okazał się zdecydowanie niższy od oczekiwań, ale wyraźnie w górę zrewidowano dane za poprzednie dwa miesiące. Najszybszy od dekad wzrost wynagrodzeń pozostawał niższy niż inflacja.



Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w grudniu była o 199 tys. wyższa niż w listopadzie – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). Rynkowy konsensus zakładał wzrost o 400 tysięcy. Był to zatem rezultat znacznie niższy od oczekiwań i najniższy wynik od stycznia.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

W górę zrewidowano za to odczyty za poprzednie dwa miesiące. W październiku zatrudnienie zwiększyło się nie o 546 tys., ale aż o 648 tys. Zmiana dot. listopada była już mniejsza - z 210 tys. na 249 tys. Łącznie był to zatem wzrost o 141 tys. Tymczasem grudniowy wynik był 201 tys. poniżej oczekiwań. Od kwietnia 2020 r. zatrudnienie wzrosło o 18,8 mln, ale pozostaje o 3,6 mln niższe niż przed pandemią. Ekonomiści szacują, że z powodu COVID-19 na wcześniejszą emeryturę odeszło 2,4 mln Amerykanów.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

Ponownie pozytywnie zaskoczyły za to dane dot. stopy bezrobocia. Po raz pierwszy od lutego 2020 r. spadła ona poniżej poziomu 4 proc., schodząc do 3,9 proc. Liczba bezrobotnych spadła o prawie pół miliona, do 6,3 mln. W lutym 2020 r. sięgała 5,7 mln. Skąd taka rozbieżność między marnym wzrostem zatrudnienia a sporym spadkiem bezrobocia? Analitycy wskazują, że dane pochodzą z osobnych badań i już drugi miesiąc z rzędu wykazują wyraźną rozbieżność.

Stopa zatrudnienia wzrosła o 0,2 p. proc., do 59,5 proc. Do przedpandemicznego poziomu brakuje jeszcze 1,7 p. proc.

W najszybszym od blisko czterech dekad tempie nadal rosły płace. Średnie wynagrodzenie godzinowe w sektorze prywatnym wyniosło w grudniu 31,31 USD i było o 4,7 proc. wyższe niż rok wcześniej i o 0,6 proc. wyższe niż w listopadzie. Analitycy spodziewali się odpowiednio 4,2 proc. i 0,4 proc. Ale dochody Amerykanów z pracy i tak rosły wyraźnie wolniej niż inflacja. Analitycy szacują, że w grudniu wyniosła ona 7 proc. w ujęciu rocznym. Dane poznamy w przyszłym tygodniu.

"Mimo negatywnej niespodzianki w samym zatrudnieniu raport absolutnie nie będzie stanowił przeszkody dla zacieśniania polityki pieniężnej" - komentują dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy analitycy mBanku. Z notowań kontraktów terminowych na stopę funduszy federalnych wynika, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed w marcu wynosi ponad 75 proc.

Godzinę po publikacji danych kurs EUR/USD rośnie o niespełna 0,3 proc. Na niewielkich minusach rozpoczęła się piątkowa sesja na Wall Street.

Maciej Kalwasiński