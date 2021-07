Amerykański rynek pracy pozytywnie zaskoczył

fot. Nextvoyage / / Pexels

Czerwcowe dane z amerykańskiego rynku pracy pokazały szybszy od oczekiwań większości ekonomistów wzrost zatrudnienia oraz nieoczekiwany wzrost stopy bezrobocia. Nieco słabsza od prognoz okazała się także presja płacowa.

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w czerwcu była o 850 tys. wyższa niż w maju – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). To rezultat zdecydowanie wyższy od mediany szacunków ekonomistów na poziomie 700 tys.

Warto pamiętać, że tak w zasadzie mówimy nie tyle o wzroście zatrudnienia w USA, co o odrobieniu strat z zeszłorocznego lockdownu. Przez poprzedni rok amerykańskie firmy przywróciły 15,4 mln miejsc pracy z 22,2 milionów utraconych w marcu i kwietniu 2020 roku.

Sektor prywatny utworzył 662 tys. nowych miejsc pracy (oczekiwano 600 tys.), a w sektorze publicznym przybyło 188 tys. stanowisk. Ponownie bardzo mocnym wynikiem mógł się wciąż pochwalić sektor usługowy (+642 tys.). Za lwią część tego wzrostu odpowiadało związane ze znoszeniem pandemicznych obostrzeń zwiększenie zatrudnienia w branży hotelarsko-rozrywkowej (343 tys.). Ubyło natomiast pracowników w przemyśle motoryzacyjnym (-12 tys.) oraz w budownictwie (-7 tys.).

Stopa bezrobocia (agregat U-3) w czerwcu wyniosła 5,9% i była nieznacznie wyższa niż w maju (5,8%). Dla porównania, w lutym 2020 roku bezrobocie wynosiło zaledwie 3,5%. Liczona na podstawie badania aktywności zawodowej ludności liczba bezrobotnych (czyli poszukujących pracy i gotowych ją podjąć) wzrosła o 168 tys. do 9,48 mln. Liczba pracujących zmalała o 18 tys. do 151,6 mln. Ubyło także 22 tys. osób biernych zawodowo (tj. niepracujących i nieposzukujących pracy), których populację oszacowano na 100,25 mln. W rezultacie wskaźnika aktywności zawodowej pozostał bez zmian na poziomie 61,6%.

Przeciętna płaca godzinowa wzrosła o 0,3 % mdm oraz była o 3,6% wyższa niż rok wcześniej. To rezultat nieco niższy od oczekiwań, ekonomiści spodziewali się bowiem dynamiki płac na poziomie 0,4% mdm i 3,7% rdr. Za to zupełnie nieoczekiwanie wydłużyła przeciętny czas pracy: z 34,8 do 35,0 godzin tygodniowo.

KK