Amerykańska wiza księcia Harry'ego pod znakiem zapytania. "Wszystko przez narkotyki"

Przyjazd księcia Harry'ego na koronację swojego ojca Karola III napotyka na niespodziewane problemy. Otóż może on nie zostać wpuszczony z powrotem do USA. "Nie ma wyjątków dla członków rodziny królewskiej" - jasno zaznacza prawnik.

fot. ANDREW KELLY / / Reuters / Forum

W swojej autobiografii "Ten Drugi" książę Sussex przyznał się do używania dość znacznych ilości marihuany i grzybów halucynogennych. Dodatkowo w wywiadach, które promowały książkę, do tej listy dodał kokainę. To zdaniem amerykańskich prawników może zagrozić jego wizie do USA. Nie wiadomo bowiem czy wypełniając dokumenty przed wjazdem z Kanady do Kalifornii w 2020 roku, książę przyznał się do zażywania narkotyków.

Teraz konserwatywny tnik-tank z siedzibą w Waszyngtonie żąda ujawnienia wniosku o wizę. Ich zdaniem amerykański podatnik ma prawo wiedzieć, czy książę Harry został potraktowany "ulgowo" - donosi "Daily Mail". - Ta prośba leży w interesie społecznym w świetle potencjalnego cofnięcia wizy księcia Harry'ego i sprawdzenia, czy został odpowiednio skontrolowany przed wjazdem do Stanów - powieidzał Mike Howell, dyrektor Heritage Fundation. Byłoby bowiem nielegalne, gdyby został potraktowany w specjalny sposób, ponieważ jest księciem, a jego żona - gwiazdą telewizyjną.

Departament Stanu odpowiedział, że dokumenty wizowe są poufne, stąd nie mogą zdradzić ich szczegółów.

Amerykańskie prawo emigracyjne przewiduje bowiem surowe kary za poświadczenie nieprawdy urzędnikom imigracyjnym. Jeśli zostanie to udowodnione, osobie może grozić deportacja czy zakaz ubiegania się o obywatelstwo. Z kolei gdyby przyznał się we wniosku do używania narkotyków, to zdaniem byłej prokurator federalnej Neamy Rahmani, cytowanej przez "Page Six", wniosek powinien zostać odrzucony lub cofnięty. Nie ma wyjątku, czy używał ich tylko w formie "rekreacyjnej". Innego zdania jest prawnik Sam Adair z Teksasu, twierdzący, że bez wyroków skazujących jego słowa nie mają znaczenia. Samo przyznanie się w biografii do eksperymentowania z narkotykami nie stanowi także powodu do wszczęcia postępowania.

Nie jest jasne także jaką wizę otrzymał książę Harry. Pytanie w aplikacji ESTA brzmi: "czy kiedykolwiek naruszyłeś jakiekolwiek prawo związane z posiadaniem, użytkowaniem lub dystrybucją narkotyków?"

