Amerykańska gospodarka rosła zgodnie z oczekiwaniami

Annualizowana dynamika produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych wyniosła w trzecim kwartale 3,5% - podało zrewidowane dane rządowe Biuro Analiz Gospodarczych (BEA).

Ekonomiści spodziewali się, że raport BEA pokaże annualizowany wzrost PKB na poziomie właśnie 3,5%. Czyli tyle samo, na ile został on oszacowany w ramach tzw. szybkiego szacunku opublikowanego miesiąc temu.

Zaskoczeniem nie był też fakt, że trzeci kwartał przyniósł wolniejszą ekspansję amerykańskiej gospodarki niż kwartał drugi, podczas którego annualizowana dynamika amerykańskiego PKB ukształtowała się na poziomie 4,1%, co było najlepszym wynikiem od blisko czterech lat.

Amerykanie publikują dynamikę PKB w ujęciu annualizowanym – czyli mnożąc przez cztery wzrost względem poprzedniego kwartału. W Europie na ogół podawana jest zmiana PKB względem kwartału poprzedniego (kdk) oraz względem analogicznego kwartału roku poprzedniego (czyli rdr). Zatem licząc „po europejsku”, realna dynamika amerykańskiego PKB w II kwartale wyniosła 0,86% kdk i 3,04 proc. rdr.

Komponentem najsilniej napędzającym wzrost amerykańskiego PKB była konsumpcja, która dodała 2,45 pkt. proc. do annualizowanej dynamiki tego wskaźnika. Niepokoi za to fakt, że aż 2,27 pkt. proc. wniósł przyrost zapasów, co może negatywnie odbić się na wynikach bieżącego kwartału. Handel zagraniczny odjął 1,91 pkt. proc., ponieważ eksport malał w annualizowanym tempie 4,4%, a import rósł o 10,3%. Wpływ inwestycji był niewielki (+0,25 pkt. proc.), podobnie jak wydatków publicznych (+0,44 pkt.).

Opublikowany dziś raport BEA to pierwszy regularny szacunek amerykańskiego PKB za trzeci kwartał. Dane te będą jeszcze przynajmniej raz rewidowane. Wyniki następnej rewizji zostaną opublikowane 21 grudnia.

KK