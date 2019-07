Amerykanie strącili WIG20

Znacznie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy doprowadziły do… globalnych spadków na rynkach akcji. Ta paradoksalna reakcja wynika z redukcji oczekiwań na cięcia stóp procentowych w Rezerwie Federalnej.

Czerwcowy raport BLS pokazał wzrost liczby zatrudnionych w sektorach pozarolniczych aż o 224 tys. wobec oczekiwanych 160 tys. Znacznie lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku pracy znacząco redukują szanse na to, że już w lipcu Fed obniży stopy procentowe. A to właśnie lipcowa obniżka kosztów kredytu była na rynku scenariuszem bazowym i które to oczekiwania przez ostatnie tygodnie prowadziły do równoczesnego wzrostu cen akcji i obligacji.

Ale po takich danych Fedowi będzie naprawdę trudno uzasadnić obniżkę, której domaga się rynek. Stąd też spadki na giełdach. Po 90 minutach handlu S&P500 i Nasdaq zniżkowały po 0,8%. Europejskie indeksy kończyły piątek także ze stratami rzędu 0,7-0,8%.

Na tym tle zniżkujący o 0,61% WIG20 nie budził specjalnego zdziwienia. W gronie blue chipów najmocniej przeceniono walory Orange Polska (-2,9%), JSW (-2,7%), KGHM (-2,1%) oraz Lotosu (-1,6%). Ponad kreską znalazły się akcje Tauronu (+3,1%), PGNiG (+2,4%) oraz CD Projektu (+1,6%).

Znacznie spokojniej reagowały te segmenty rynku, na które zagraniczny kapitał zapuszcza się sporadycznie albo wręcz wcale. mWIG40 pozostał na poziomie czwartkowego zamknięcia, a sWIG80 zyskał 0,09%. Obroty na całym WIG-u były niskie i wyniosły 615 mln zł. To niewiele więcej niż w czwartek, gdy na rynku nie było inwestorów ze Stanów Zjednoczonych.

Na szerokim rynku uwagę zwróciły papiery Plaza Center, które podrożały o 42% po informacji o sprzedaży przez spółkę projektu Casa Radio za maksymalnie 60 mln euro . Dodajmy tylko, że przez ostatnie 6 miesięcy akcje Plazy przeceniono o 50%. Po miesiącach marazmu popyt pojawił się na walorach Medicalgorithmics, które w piątek zyskały ponad 10%. Kontynuowana była też podbitka na papierach ZM Kania (+3,8%).

KK