Amerykanie są coraz starsi. To wyzwanie dla siły roboczej i gospodarki

Maląg: Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Inwestycja w seniorów w tym roku to ponad 70 mld zł Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, dlatego polityka senioralna musi być oparta na silnych filarach. To przede wszystkim wsparcie finansowe, a inwestycja w seniorów w tym roku to ponad 70 miliardów złotych – powiedziała w poniedziałek szefowa MRiPS Marlena Maląg.