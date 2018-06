Amerykanie posiadają prawie połowę światowej broni

Chyba z żadnego miejsca nie dostajemy tak częstych informacji o strzelaninach jak ze Stanów Zjednoczonych. Z najnowszego badania Small Arms Survey wynika, że Amerykanie posiadają 46 proc. broni znajdującej się na świecie.

Niezależny projekt badawczy, jakim jest szwajcarski Small Arms Survey, dostarcza informacji na temat broni strzeleckiej i zbrojnej. Z zebranych przez zespół danych wynika, że na całym świecie znajduje się obecnie ponad miliard sztuk broni palnej, a aż 85 proc. z tej liczby znajduje się w rękach cywilów.

W 2006 r. w rękach ludzi niezwiązanych z wojskiem znajdowało się 650 milionów pistoletów. W zeszłym roku liczba ta wzrosła do 857 milionów, z czego prawie połowa należała do Amerykanów, gdzie na 100 mieszkańców przypadało... 120 sztuk broni palnej.

Według autora raportu Aarona Karpa Amerykanie kupują rocznie około 14 milionów nowych i importowanych sztuk broni, za powód podając łatwy do niej dostęp, co staje się coraz częstszym przedmiotem dyskusji.

W marcu tego roku w różnych miastach USA miał miejsce protest przeciwko temu prawu. Był on wynikiem kolejnej już strzelaniny w szkole, gdzie zginęło 17 osób. Łącznie od 1999 roku ofiarą szkolnych strzelanin padło około 200 osób.

Miejsc, w których dochodzi do tak tragicznych wydarzeń, jest więcej. W październiku zeszłego roku doszło do masakry na koncercie w Las Vegas. 64-latek zabił 59 osób i ranił ponad 520 . W maju tego roku Donald Trump zapewnił, że tak długo, jak będzie prezydentem, gwarantowane przez II poprawkę do Konstytucji prawo do posiadania broni palnej nie będzie zagrożone. Dodał, że największe tragedie zdarzają się tam, gdzie broń palna jest zakazana. Czy aby na pewno?

