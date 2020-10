Amerykanie nie dowieźli wzrostów

fot. Brendan McDermid / Reuters

Fiaskiem zakończyła się próba przerwania spadkowej serii na nowojorskich parkietach. Zaskakująco dobrym danym o sprzedaży detalicznej towarzyszyło silne rozczarowanie z przemysłu.

Po trzech spadkowych sesjach z rzędu na Wall Street można było oczekiwać, że na rynku pojawią się tzw. łapacze dołków (czyli wyznawcy strategii BTFD). Zresztą już czwartkowa sesja – choć formalnie zakończona pod kreską – w zasadzie mogła być uznana za wzrostową, ponieważ indeksy rosły od otwarcia do zamknięcia.

W piątek długo wydawało się, że solidne wzrosty są na wyciągniecie ręki – główne indeksy przez większość dnia były na wyraźnych plusach. Ale w ostatniej godzinie handlu zyski te zostały roztrwonione i powróciliśmy do stanów z czwartkowego zamknięcia. S&P500 zyskał kosmetyczne 0,01%, finiszując z wynikiem 3 483,81pkt. Nasdaq osunął się o 0,36% i w ten sposób zakończył pod kreską czwarty dzień z rzędu. Dow Jones zdołał obronić 0,39% wzrostu, notując wynik 28 606,31 pkt.

Inwestorzy byli rozdarci pomiędzy postępującymi lockdownami w Europie, a nadziejami związanymi ze szczepionką na Covid-19 opracowywaną przez firmę Pfizer. Akcje Pfizera podrożały o ponad 3%. Wciąż nie ma też przełomu w sprawie drugiego pakietu wydatków fiskalnych finansowanych gigantyczną ekspansją długu publicznego. Do wyborów zostało już tylko 2,5 tygodnia.

Równocześnie kompletnie zaskoczyły wyniki wrześniowej sprzedaży detalicznej w USA, która wzrosła aż o 1,5% mdm, czyli trzy razy mocniej niż oczekiwano i trzy razy mocniej niż w sierpniu. „Mimo że wciąż mamy wysokie bezrobocie, konsumenci nie zmienili swoich nawyków wydatkowych” – skwitował Peter Cardillo, główny ekonomista w nowojorskim Spartan Capital Securities cytowany przez agencję Reuters.

Mocno rozczarowała za to produkcja przemysłowa, która we wrześniu obniżyła się o 0,6% mdm. To bardzo duże zaskoczenie, ponieważ ekonomiści spodziewali się jej wzrostu o 0,5% mdm po wzroście o 0,4% mdm odnotowanym w sierpniu.

Na Wall Street trwa sezon publikacji wyników kwartalnych. Jak dotąd 86% spółek przebiło oczekiwania analityków. Tyle tylko że rynkowy konsensu zakładał, że w III kwartale zyski spółek przypadające na indeks S&P500 były o ok. 20% niższe niż rok wcześniej. Mowa zatem o pozytywnych niespodziankach, ale wciąż bardzo słabych wynikach korporacyjnych.

KK