Amerykanie kupią zestawy rakietowe Piorun

Skarżyskie Mesko podpisało umowę na dostawę do Stanów Zjednoczonych kilkuset zestawów rakiet przeciwlotniczych Piorun. Nowe uzbrojenie ma trafić do USA jeszcze w tym roku.

Jak poinformował w piątek portal Defence24.pl, Mesko pozytywnie zakończyło negocjacje z Departamentem Obrony USA na zakup Piorunów, a zamówienie strony amerykańskiej obejmuje docelowo kilkaset zestawów rakietowych.

"Przeprowadzone negocjacje i kontraktacja stanowią kolejny element ofensywy eksportowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej"– powiedział portalowi dr inż. Przemysław Kowalczuk, Członek Zarządu Mesko S.A. ds. Rozwoju.

Systemy Piorun są najnowocześniejszym uzbrojeniem bardzo krótkiego zasięgu znajdującym się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. Odgrywają kluczową rolę w systemie obrony powietrznej, służąc przede wszystkim do zwalczania śmigłowców, samolotów szturmowych i bezzałogowców. System jest naprowadzany na podczerwień i może zwalczać różnego rodzaju cele powietrzne zarówno w dzień, jak i w nocy w odległości do 6500 metrów, a także na pułapie od 10 do 4000 metrów.

"Zestawy rakietowe Grom i Piorun stanowią dla naszej Spółki ważny element core-businesu. Obydwa produkty posiadają swoje wersje eksportowe, a zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów zagranicznych gwałtownie rośnie. Nie zaniedbując potrzeb naszego głównego odbiorcy, czyli polskich Sił Zbrojnych, sukcesywnie rozwijamy segment eksportowy. W chwili obecnej jesteśmy w toku kilku postępowań dla obydwu typów rakiet, gdzie widzimy naprawdę spore szanse na sukces" – powiedziała Defence24 prezes Mesko Elżbieta Śreniawska.

Zestawy Piorun trafią też na Ukrainę, by wesprzeć możliwości obrony przed rosyjskim zagrożeniem. (PAP)

