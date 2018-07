Amerykanie kontynuują wzrostową serię

Wall Street zaliczyła czwartą z rzędu wzrostową sesję. Nad amerykańskim rynkiem akcji zbierają się ciemne chmury, lecz inwestorzy wciąż liczą na dobre wyniki spółek.

Choć prawdziwy sezon raportów kwartalnych rozpocznie się w piątek, to przedsmak tego, co nas czeka, zaprezentowało we wtorek PepsiCo. Akcje spółki podrożały o prawie 5%. Interesujące, że inwestorzy zareagowali tak pozytywnie na spadek zysku netto o 14% rdr. Zysk na akcję (EPS) wyniósł 1,28 USD wobec oczekiwań rzędu 1,52 USD.

Analitycy liczą na 20% wzrostu zysków przypadających na S&P500 w Q2. Po tym wykresie widać, że za sporą część tego przyrostu odpowiada drożejąca ropa i surowce. pic.twitter.com/1ImPjOqD2F — Krzysztof Kolany (@kkolany) 10 lipca 2018

Jak zwykle w tego typy przypadkach firma zaprezentowała też "bazowy" (czasem zwany "dostosowanym”) EPS w wysokości 1,61 USD - rzecz jasna powyżej prognoz analityków. Za różnicę pomiędzy zyskiem obliczonym według ogólnie przyjętych standardów rachunkowości (GAAP) a podanym zyskiem "bazowym" odpowiadał przede wszystkim 777-milionowy odpis podatkowy wynikający z obniżenia stawki CIT przez prezydenta Trumpa.

Jednakże sam fakt, że rynek entuzjastycznie przyjął zasadniczo nie najlepsze wyniki takiego giganta jak PepsiCo, wiele mówi o nastrojach inwestorów. Analitycy szacują, że w minionym kwartale EPS przypadający na indeks S&P500 był o 20% wyższy niż przed rokiem. Jeśli spółki pobiją rynkowy konsensus (a ten ustalany jest tak, aby mogły to robić regularnie), będzie to dobry pretekst do podciągnięcia S&P500 w rejon historycznych szczytów. Będzie to jednak tylko pretekst, ponieważ nawet gdyby dynamika korporacyjnych zysków okazała się o kilka punktów procentowych wyższa, to amerykańskie akcje i tak byłyby wyceniane wyraźnie wyżej od historycznych standardów.

Tym niemniej, wtorek był czwartym z rzędu dniem (sesją) spod znaku giełdowego byka. S&P500 zyskał 0,35% i niemal dotarł do granicy 2800 punktów. Dow Jones po zwyżce o 0,58% zbliżył się do poziomu 25 000 punków. Brylujący ostatnio Nasdaq tym razem chyba przestraszył się bliskości historycznego szczytu i wzrósł o symboliczne 0,04%.

Podczas gdy nowojorskie indeksy szykują się do szturmu na szczyty wszech czasów, z rynku długu systematycznie dochodzą niepokojące sygnały. Jesteśmy bowiem coraz bliżej tzw. inwersji krzywej terminowej. Czyli sytuacji, gdy rentowność obligacji 10-letnich przewyższa rentowność papierów 2-letnich. We wtorek różnica między dochodowością na długim i krótkim krańcu krzywej zawęziła się do najniższego poziomu od sierpnia 2007 roku. Po II wojnie światowej każda recesja w USA była poprzedzona inwersją krzywej terminowej.

Krzysztof Kolany