Amerykanie kończą dzień umiarkowanymi wzrostami

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się umiarkowanymi wzrostami głównych indeksów, a Nasdaq notuje serię trzech zwyżkowych dni z rzędu. W centrum uwagi inwestorów jest czwartkowy raport o inflacji w Stanach Zjednoczonych.

fot. Michael Nagle / / Xinhua News Agency

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,56 roc. i wyniósł 33.704,10 pkt.S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,70 proc. i wyniósł 3.919,25 pkt. Nasdaq Composite poszedł w górę o 1,01 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.742,63 pkt. To trzeci wzrostowy dzień dla tego indeksu z rzędu, co jest pierwszą taką serią od listopada 2022 roku.

- Sentyment jest rozdarty między strachem przed przegapieniem rajdu ze względu na pozytywne informacje na temat inflacji, a niepokojem, że Fed będzie uparty w walce z inflacją, co wzmacnia ryzyko recesji – powiedziała Sarah Thirion, strateg w TP ICAP Europa.

W tym tygodniu inwestorzy oczekują na publikację w czwartek grudniowego odczytu CPI w USA.

- Powell będzie przypominał inwestorom, że w USA walka z inflacją wciąż się nie skończyła, a najnowsze dane są pozytywnym sygnałem, ale nie oznaczają, że Fed skończył z podwyżkami i będzie to dość demoralizujące dla rynku. Jednakże wszelkie jastrzębie komentarze z ust Powella nadal będą przyjmowane z przymrużeniem oka, ponieważ rynki chcą wyceniać gołębi zwrot w Fed. W czwartek mamy raport o inflacji, a jeśli odczyt znowu będzie poniżej oczekiwań, to rynek może wciąż kontynuować działania wbrew retoryce Fedu – powiedział Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka rynku w banku Swissquote.

Inwestorzy śledzą też wypowiedzi innych członków Fedu. Mary Daly, prezes Fedu z San Francisco wskazała, że oczekuje, iż Fed podwyższy stopy procentowe do ok. ponad 5 proc. Z kolei prezes Fedu z Atlanty Raphael Bostic powiedział, że decydenci Fedu powinni podwyższyć stopy procentowe powyżej 5 proc. na początku II kw., a następnie "na długo" wstrzymać się ze zmianami kosztu pieniądza.

- Rynek stara się być o krok przed Fedem, ale tak naprawdę nie słucha tego, co bank centralny przekazuje. A Fed jasno wyraża swoje przesłanie – stopy procentowe będą rosły i pozostaną na wyższym poziomie na dłużej. Jeśli spojrzymy na oczekiwania dotyczące inflacji, to prognozuje się, że inflacja bazowa nadal pozostanie wysoka. Nie ma znaczenia, z której strony na to spojrzeć. Nadal jest wyższa niż cel, do którego dąży Fed – powiedziała Fiona Cincotta, strateg w CityIndex.

- Widać rozbieżność między tym, co rynek obecnie wycenia, a tym, co mówią decydenci z Fed - wskazywał Michael Hewson, głowny analityk rynku w CMC Markets UK.

Ekonomiści z Goldman Sachs nie przewidują już recesji w strefie euro po tym, jak gospodarka eurolandu okazała się bardziej odporna pod koniec 2022 r., ceny gazu ziemnego gwałtownie spadły, a Chiny zniosły ograniczenia związane z Covid-19 wcześniej, niż przewidywano. Goldman Sachs prognozuje, że PKB w strefie euro wzrośnie w tym roku o 0,6 proc., w porównaniu z wcześniejszą prognozą spadku o 0,1 proc. Ekonomiści z Goldman Sachs spodziewają się również, że inflacja w strefie euro spadnie szybciej niż sądzono, do około 3,25 proc. do końca 2023 r.

- Oczekujemy, że inflacja bazowa spowolni z powodu spadku cen towarów, ale obserwujemy ciągłą presję na wzrost inflacji usług z powodu rosnących kosztów pracy. Biorąc pod uwagę bardziej odporną aktywność, uporczywą inflację bazową i jastrzębie komentarze bankierów centralnych, spodziewamy się, że EBC zaostrzy politykę monetarną w nadchodzących miesiącach bardziej niż się oczekuje – napisano w raporcie.

Zapasy amerykańskich hurtowników w listopadzie wzrosły o 1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Wstępnie szacowano +1 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,6 proc., po korekcie z -0,5 proc.

Akcje Coinbase spadały kilka proc. po tym, jak operator giełdy kryptowalut ogłosił plan zwolnienia prawie tysiąca pracowników w celu obniżenia kosztów. Virgin Orbit Holdings spadł ponad 20 proc. po nieudanej próbie wysłania pierwszych brytyjskich satelitów na orbitę z terytorium Wielkiej Brytanii.

Oak Street Health rósł ponad 30 proc. po tym, jak Bloomberg podał, że CVS rozważa przejęcie dostawcy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach transakcji, która może przekroczyć 10 mld USD, wliczając długi.

Norwegian Cruise Line spadł o 3 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „niedoważaj” z „równoważ”. Akcje Boeinga spadły po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji spółki do „równoważ” z „przeważaj”. Morgan Stanley podniósł do "równoważ" z "niedoważaj" akcje Royal Caribbean.

W piątek w USA rozpoczyna się sezon wyników spółek za IV kw. od publikacji raportów kwartalnych przez największe amerykańskie banki, tj. JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo.

Rentowność 10-letnich UST rosła o 10 pb. do 3,63 proc. Dochodowość 30-letnich rosła o 11 pb. do 3,77 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -64 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -103 pb.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 75,17 USD za baryłkę, po wzroście o 0,77 proc., a marcowe futures na Brent zwyżkują o 0,45 proc. do 80 USD/b. (PAP Biznes)

