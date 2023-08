Amerykanie chętnie korzystają z prawa dostępu do broni

Prawie dwie trzecie dorosłych Amerykanów posiada broń palną lub zamierza ją w przyszłości zakupić - poinformował amerykański ośrodek badawczy Pew Research Center, cytowany przez portal Axios.

fot. Lucas Jackson / / Reuters

Ankieta ujawniła dane na temat użytkowania broni palnej w Stanach Zjednoczonych w bieżącym roku. Z badań, w których wzięło udział ponad pięć tysięcy osób, wynika, że 32 proc. ankietowanych posiada broń palną, a prawie połowa zamierza ją w przyszłości zakupić. W porównaniu z rokiem 2021 liczba osób posiadająca obecnie taką broń wzrosła o 2 proc.

Badania wskazują, że niemal trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało, że posiada broń, by bronić siebie i swojej własności. Około 32 proc. używa broni do polowań, 30 proc. do strzelectwa sportowego, 15 proc. ma ją w ramach kolekcji, a 7 proc. wykorzystuje broń w pracy. Ankieta wykazała również, że broń palną częściej posiadają ludzie biali - 38 proc. (u Azjatów 10 proc.), a także częściej z bronią ostrą można spotkać się na terenach mniej zurbanizowanych. Według badań ponad połowa konserwatywnych Republikanów posiada broń. W przypadku Demokratów ten wynik jest dwa razy mniejszy.

Jak wynika z raportu szwajcarskiej organizacji Small Arms Survey, amerykańscy cywile w 2018 r. byli w posiadaniu ponad 393,3 mln. sztuk broni palnej. Mimo zwiększającej się przemocy z użyciem broni ostrej popyt na nią nie maleje, a ponad 60 proc. ankietowanych twierdzi, że dostęp w ich kraju do broni jest zbyt łatwy.

USA jest jedynym państwem, w którym broń palna znajduje się w czołowej czwórce przyczyn śmiertelności u dzieci.

