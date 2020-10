Ameryka Łacińska w najgłębszym od lat kryzysie gospodarczym i społecznym

Brytyjczycy wprowadzą "sygnalizację świetlną" do oznaczania lokalnych ograniczeń

Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie trzystopniowego systemu "sygnalizacji świetlnej" do oznaczania lokalnych ograniczeń ogłaszanych z powodu koronawirusa, bo obecne przepisy są zbyt mylące i powodują zmęczenie społeczeństwa - podał we wtorek "The Guardian".