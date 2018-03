Ambasador Wielkiej Brytanii: Po brexicie nadal będziemy przyjmować obywateli z krajów UE

Po brexicie nadal będziemy przyjmować obywateli z krajów unijnych. To się nie zmieni - zapewnia w czwartkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej" ambasador Wielkiej Brytanii Polsce Jonathan Knott.

Jonathan Knott był pytany, czy "jeżeli Wielka Brytania opuści UE bez porozumienia, (to) nie będzie żadnych gwarancji dla Polaków mieszkających na Wyspach. "Nie jest tak, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, obywatele UE w Wielkiej Brytanii nie będą mieli żadnych praw. Nasza premier deklarowała, że chce, by prawa każdego były respektowane. W dniu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE osoby, które już są w kraju, będą mogły ubiegać się o status osoby osiedlonej, co będzie oznaczać zachowanie wszystkich praw, które mają teraz" - zapewnił.

"Rozmawialiśmy z przedstawicielami polskich wspólnot w Londynie, Birmingham, Edynburgu, Cardiff i Belfaście. Jedną ze spraw budzących obawy jest kwestia zależności. Pytano, co się stanie np. z matką, która mieszka w Łodzi i jest zależna od dziecka pracującego w Wielkiej Brytanii. Każdy, kto będzie zależny od osoby posiadającej status osoby osiedlonej i ta relacja będzie istnieć jeszcze przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, będzie mógł przyjechać na Wyspy" - podkreślił.

"Inną podnoszoną kwestią jest trudność ze zdobyciem statusu osoby osiedlonej. Pracujemy nad nowym systemem online, by proces ten był jak najsprawniejszy. Będą wykorzystywane do tego bazy danych zawierające informacje na temat pobytu w Wielkiej Brytanii" - powiedział.

Ambasador powiedział, że obywatele UE, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii w okresie przejściowym między marcem 2019 r. a dniem, w którym on wygaśnie, będą mogli przyjechać na obecnych zasadach, a po zakończeniu tego czasu skorzystać z prawa do pozostania.

Pytany o politykę migracyjną po brexicie i czy nisko wykwalifikowani pracownicy UE nie będą mogli przyjeżdżąc do pracy na Wyspach, ambasador powiedział: "Po okresie przejściowym Wielka Brytania wprowadzi nowy system dla ludzi, którzy będą chcieli tam przyjechać i zamieszkać. Nie ma dyskusji o nisko, średnio czy wysoko wykwalifikowanych (pracownikach). Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać polityka migracyjna, ale premier i ministrowie zapewniają, że Wielka Brytania nadal będzie przyjmowała obywateli UE. Nasze państwo, gospodarka i społeczeństwo potrzebują przyjezdnych. To się nie zmieni. Chcemy pozostawić drzwi otwarte" - powiedział Knott. (PAP)

