Takich wyników nie było od 2020 r. Gigant e-commerce zaskoczył rynek

Cięcia kosztów i boom na sztuczną inteligencję przynoszą owoce - Amazon odnotował najwyższe zarobki od ostatniego kwartału 2020 roku. Kurs akcji spółki wystrzelił w handlu posesyjnym.

/ Shutterstock

Amazon przedstawił wyniki za okres kwiecień-czerwiec 2023, pobijając najśmielsze oczekiwania inwestorów. Spółka osiągnęła zysk w wysokości 6,7 mld dol., czyli prawie dwukrotnie większy niż przewidywany. Zysk na akcję wyniósł 65 centów w kontrze do prognozowanych 35 centów. Sprzedaż netto sięgnęła 134,38 mld dol., pokonując oczekiwane 131,63 mld.

Największa na świecie spółka e-commerce odnotowała także skokowy wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł w II kwartale 7,68 mld dol. (Wall Street spodziewało się 4,72 mld dol.). Oczekiwania rynku przerosła również marża operacyjna, która sięgnęła 5,7 proc. w porównaniu z prognozowanymi 3,46 proc.

Spółka umieściła swoje szacunki sprzedaży netto w bieżącym kwartale w przedziale 138-143 mld dol. Wcześniejsze przewidywania zakładały, że wyniesie ona 138,3 mld dol.

Po publikacji wyników akcje Amazon ruszyły w górę, zyskując 8,7 proc. w handlu posesyjnym. Od początku roku notowania spółki wzrosły już o ponad 50 proc.

Amazon: kurs akcji po publikacji wyników (MarketWatch)

Brutalne cięcie kosztów i chmurowy biznes

Dyrektor generalny Amazon Andy Jassy kładzie wyraźny nacisk na poprawę rentowności spółki. Jego wysiłki w celu ograniczenia kosztów zaowocowały masowymi zwolnieniami, na których fali pracę straciło do tej pory 27 000 osób. Jassy wycofał się także z bardziej ryzykownych przedsięwzięć spółki, takich jak opieka zdrowotna i sprzedaż produktów spożywczych.

W celu zmniejszenia wydatków firma zrezygnowała także z prowadzenia osobnych filii w każdym kraju, zastępując je 8 regionalnymi oddziałami, obsługującymi większe obszary geograficzne.

Usługi w chmurze stanowią jedno z głównych pól bitwy pomiędzy gigantami technologicznymi. Patrząc na konkurencję Amazona, w ostatnim kwartale dynamika wzrostu sprzedaży spadła w tym segmencie w Microsoft, który wciąż pozostaje jednak chmurowym liderem z 24 mld dol. zysku. Alphabet zaczyna wychodzić na plus. Chmura przestała przynosić spółce straty w I kwartale, a w drugim wygenerowała zysk w wysokości 395 mln dolarów.

Sprzedaż Amazon Web Services (AWS) podniosła się tymczasem o 12 proc. r/r. Był to wyraźny spadek dynamiki wzrostu w porównaniu z I kwartałem, kiedy umocniła się o 16 proc. Był to także najniższy kwartalny wzrost od 2015 roku, kiedy spółka zaczęła zarabiać na chmurze. W okresie kwiecień-czerwiec 2023 Amazon wygenerował na związanych z nią usługach 22,14 mld dol. (prognozowano 21,71 mld dol.). Marża zysku AWS spadła do 24,2 proc. z 29 proc. rok wcześniej.

Jassy uspokajał inwestorów, mówiąc, że jest przekonany co do dalszej ekspansji AWS. Jego zdaniem firma utrzyma w segmencie usług w chmurze dwucyfrowy wzrost, dzięki poszerzaniu bazy klientów oraz gorączce wokół sztucznej inteligencji.

- Jedna z interesujących rzeczy w AWS, obecna od najwcześniejszych dni, to fakt, że im więcej masz popytu, tym więcej kapitału musisz wydać, ponieważ inwestujesz z góry w centra danych i sprzęt, a następnie zarabiasz na tym przez długi czas - skomentował dyrektor Amazon.