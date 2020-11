Amazon wchodzi do paczkomatów InPostu. Zła wiadomość dla Allegro

fot. Gold Picture / Shutterstock

Podana przez „Puls Biznesu” informacja o współpracy Amazona z InPostem kładzie się cieniem na giełdowym kursie Allegro.

- Zakupy z niemieckiego e-sklepu Amazona można już zamawiać do paczkomatów InPostu. Dla szukającego kupca polskiego operatora to kluczowa umowa – czytamy w dzisiejszym „Pulsie Biznesu” w artykule „Amazon wypełni polskie paczkomaty” autorstwa Marcela Zatońskiego.

Jak podaje dziennik, współpraca InPostu z amerykańskim gigantem nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, jednak na niemieckiej stronie Amazona (dostępnej także w języku polskim) po wpisaniu krajowego kodu pocztowego jako domyślna opcja dostawy figurują paczkomaty InPostu.

Taki komunikat trudno uznać za pozytywny dla dotychczasowego lidera polskiego e-commerce czyli Allegro. Chociaż na warszawskiej giełdzie nowy tydzień rozpoczął się od wyraźnych zwyżek (tuż po starcie sesji WIG20 w górę o ponad 1%), to akcje Allegro tracą około 3 proc. Niedawny debiutant jest jedyną przecenioną spółką wchodzącą w skład głównego indeksu GPW.

Dla Allegro to kontynuacja spadkowej passy, która rozpoczęła się w poprzednim tygodniu. W piątek 6 listopada za jedną akcję internetowego giganta płacono 92,13 zł. Dziś to już 73 zł. To wciąż o wiele więcej od ceny z IPO, która wynosiła 43 zł.

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Ostatnia fala spadków sprawiła, że Allegro nie jest już spółką o największym udziale w WIG20. niedawnego debiutanta wyprzedzają CD Projekt i PKO BP.

Michał Żuławiński