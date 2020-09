Amazon poprowadził odbicie na nowojorskich giełdach

fot. Miro Vrlik Photography / Shutterstock

Solidna zwyżka notowań Amazona pomogła wygenerować odbicie po ostatnich spadkach. Mimo wtorkowej zwyżki Wall Street pozostaje w trybie korekty.

Ziarno pod wtorkowe odbicie zasiane zostało jeszcze pod koniec poniedziałkowej sesji, kiedy to Nasdaq zdołał odrobić większość całkiem pokaźnych porannych strat. We wtorek giełdowe byki postawiły kropkę nad i, prowadząc indeksy ostrym kursem „na północ”.

Ton wzrostom znów nadawała wielka technologiczna piątka (czyli FANG+). Ale tego dnia wyróżniały się zwyżkujące o ponad 5% walory Amazona. To w znacznej mierze nim Nasdaq zawdzięcza wzrost o 1,71% i powrót powyżej linii 10 800 punktów. S&P500 urósł o 1,05% i zakończył dzień na wysokości 3 315,57 punktów. Dow Jones podniósł się o 0,52%, finiszując z wynikiem 27 288,18 pkt.

- Rynek wyczekuje pewnej stabilności. Po raz kolejni inwestorzy i traderzy spoglądają w stronę spółek, które zostały przesadnie podbite – skwitował Kenny Polcari, główny strateg rynkowy w SlateStone Wealth cytowany przez agencję Reuters.

Trzeba też przyznać, że amerykański rynek akcji jest nieco rozchwiany i podczas jednej sesji potrafi pójść 2% w górę, by przez następnego dnia wrócić do punktu wyjścia. Inwestorzy nie bardzo potrafią ocenić, nawet nie to, czy obecne wyceny akcji znajdą uzasadnienie w oczekiwaniach względem przyszłych wyników finansowych spółek, ale czy sytuacja gospodarcza w ogóle pozwoli na poprawę rentowności.

Tym bardziej, że czynników ryzyka zarówno w krótkim jak i średnim terminie nie brakuje. Podzielony Kongres od dwóch miesięcy nie potrafi uchwalić nowego „pakietu stymulacyjnego”, czyli ekstra wydatków federalnych finansowanych potężnym wzrostem zadłużenia monetyzowanego przez Rezerwę Federalną. W USA wciąż szaleje epidemia Covid-19, wywołująca paniczne reakcje mediów, części społeczeństwa i władz lokalnych.

Na to wszystko nakłada się ryzyko wygrania listopadowych wyborów prezydenckich przez kandydata zapowiadającego ostrą podwyżkę podatków (w tym zwłaszcza od zysków kapitałowych) i nastawionego znacznie mniej probiznesowo.

