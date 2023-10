Akcje Amazona wystrzeliły po prezentacji wyników. Marża bliska rekordu

Amazon przedstawił wyniki za III kwartał, przekraczając oczekiwania rynku co do sprzedaży netto i zysku na akcję. Notowania spółki w handlu posesyjnym wystrzeliły w górę.

fot. askarim / / Shutterstock

W III kwartale 2023 roku Amazon wypracował zysk na akcję w wysokości 94 centów, znacząco pobijając prognozowane 58 centów. Zysk netto wzrósł rok do roku ponad trzykrotnie do 9,9 mld dol. Przychody koncernu sięgnęły 143,1 mld USD, wobec oczekiwań analityków na poziomie 141,53 mld USD. To wzrost rok do roku o 13%.

Marża operacyjna Amazona wyniosła 7,8% - najwyższą wartość od czasu osiągnięcia rekordu 8,2% na początku 2021 r. Rok temu znajdowała się ona na poziomie 2%. Wpływ na tak duże zwiększenie marży miała poważna redukcja etatów i cięcie kosztów. Amazon zwolnił od ostatniej jesieni 27 000 pracowników.

Następca Jeffa Bezosa dyrektor generalny Amazon, Andy Jassy, komentując wyniki wielokrotnie mówił o optymalizacji. Spółka przekształciła w tym roku swoją sieć wysyłkową rezygnując krajowych oddziałów i zamieniając je w osiem regionalnych centrów. To pozwoliło zredukować koszty i zmniejszyć liczbę pracowników.

Po prezentacji kwartalnego raportu, akcje Amazon wystrzeliły w handlu posesyjnym, umacniając się o ponad 5% i osiągając wycenę prawie 125,95 dol. Od początku roku notowania spółki wzrosły o prawie 40%.

Akcje Amazon w handlu posesyjnym (MarketWatch)

Amazon nieznacznie zawiódł oczekiwania tylko w segmencie usług webowych, które wygenerowały w III kwartale przychód w wysokości 23,1 mld dol. Rynek liczył na 23,2 mld USD. Przychody z Amazon Web Service wzrosły o 12% rdr, czyli tyle samo co w II kwartale.

Kluczem do wzrostu zysków w trzecim kwartale były przychody z reklam. Amazon powiększył je o 26% rdr do 12,1 mld dol. przekraczając 11,6 mld dol. oczekiwane przez analityków. Dyrektor finansowy spółki, Brian Olsavsky, mówił, że na poprawę wyników w tym segmencie

Amazon przewiduje, że w IV kwartale 2023 roku jego przychody wyniosą pomiędzy 160 a 167 mld dol., co oznaczałoby wzrost rok do roku o ok. 9%. Według prognoz analityków zysk na akcje powinien wynieść z nim 41 centów, a przychody spółki sięgnąć 166,6 mld dol.