Amazon pokazał lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne

Amazon pokazał lepsze od oczekiwań wyniki finansowe za trzeci kwartał 2020 roku, lepsze od konsensusu są też prognozy spółki na czwarty kwartał. Akcje koncernu w handlu pozasesyjnym jednak lekko zniżkują.

Zysk Amazona na akcję wyniósł w trzecim kwartale 12,37 USD, podczas gdy analitycy prognozowali 7,42 USD na akcję. Przychody koncernu wzrosły rok do roku o 37 proc., do 96,15 mld USD. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 92,7 mld USD.

W reakcji na wyniki, akcje Amazona w handlu pozasesyjnym taniały o 1,7 proc.

Segment chmurowy Amazona, Amazon Web Services, osiągnął w trzecim kwartale przychody w wysokości 11,6 mld USD, o 29 proc. więcej niż przed rokiem. To wynik zgodny z konsensusem. Zysk operacyjny tego segmentu sięgnął 3,54 mld USD, nieco ponad konsenesus, który zakładał, że będzie to 3,45 mld USD. Wyniki biznesu chmurowego wspiera fakt, że w tym roku miliony ludzi pracują zdalnie z domów.

Amazon prognozuje, że w czwartym kwartale zanotuje przychody w przedziale od 112 do 121 mld USD, co oznaczałoby wzrost rok do roku o 28-38 proc. Analitycy spodziewali się przychodów w trzech ostatnich miesiącach 2020 roku w wysokości 112,3 mld USD.

Spółka prognozuje też zysk operacyjny w przedziale od 1 do 4,5 mld USD, co oznacza, że spółka będzie ponosić około 4 mld USD kosztów związanych z Covid-19. To sporo więcej niż w drugim kwartale, gdy koszty związane z pandemią koronawirusa sięgnęły ponad 2 mld USD, obejmując m.in. środki dezynfekujące dla pracowników, dodatkowe czyszczenie magazynów oraz podwyżki płac. (PAP Biznes)

