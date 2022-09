Amazon podpisał jedną z największych umów na zakup energii odnawialnej w Polsce

fot. DROPERDER / / Shutterstock

Amazon podpisał umowę na zakup energii z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach w powiecie legnickim. To jedna z największych dotychczasowych umów zakupu energii słonecznej w Polsce.

Amazon ogłosił zawarcie umowy na zakup energii odnawialnej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. To jedna z największych umów zakupu energii słonecznej w Polsce. Ta inwestycja to część globalnych działań Amazon w celu rozszerzenia portfolio energii odnawialnej o dodatkowe 2,7 gigawatów (GW) czystej energii w 71 nowych projektach.

Moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach to około 87 MW. Według przewidywań elektrownia ma generować ponad 120 tys. megawatogodzin czystej energii rocznie, co oznacza równowartość zapotrzebowania na energię ok. 57 tys. polskich gospodarstw domowych rocznie.

Dzięki tej inwestycji Amazon ma bezpośredni wkład w realizację celu przyjętego przez polski rząd, jakim jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce do co najmniej 23% do 2030 roku.

Umowa zwiększy udział energii odnawialnej w polskiej sieci energetycznej, pomagając przyspieszyć dekarbonizację w Polsce, gdzie paliwa kopalne nadal generują 85% energii. Wspieranie nowych projektów dotyczących energii odnawialnej przez przedsiębiorców takich jak Amazon pomaga otworzyć rynek na kolejne farmy wiatrowe i słoneczne, a także przyspiesza redukcję emisji dwutlenku węgla.

„Przejście przedsiębiorców na zieloną energię jest obecnie jednym z głównych trendów w biznesie. W nowoczesnej energetyce odnawialne źródła energii są kluczowym elementem działań wspierających transformację energetyczną. To szczególnie ważne w przypadku Polski: z jednej strony, jej system energetyczny opiera się na wysokoemisyjnych źródłach; z drugiej strony, posiada ona ogromny potencjał w zakresie energii odnawialnej, zwłaszcza słonecznej, ale także wiatrowej na lądzie i morzu. Wykorzystanie tego potencjału może spowodować, że segment OZE w Polsce stanie się jednym z największych w Europie. Umowy na zakup energii podpisywane z firmami wspierają również rząd w realizacji założonych celów, przyspieszając zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii bez wsparcia ze strony państwa. Podpisanie przez Amazon umowy na zakup energii odnawialnej z Miłkowic to ważny krok na drodze Polski w kierunku odnawialnych źródeł energii” – powiedział Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub.

Powstanie elektrowni słonecznej w gminie Miłkowice przyniesie również korzyści mieszkańcom powiatu legnickiego.

„Bardzo się cieszę, że Gmina Miłkowice dołączyła swoim projektem fotowoltaicznym do globalnych działań Amazon. Benefity z działalności elektrowni fotowoltaicznej będą płynąć do mieszkańców gminy przez co najmniej kolejne 30 lat. Obecnie szykujemy kolejne projekty z jeszcze większymi mocami wytworzenia energii odnawialnej” – powiedział Dawid Sachura, wójt Gminy Miłkowice.

Amazon to największy nabywca energii odnawialnej na świecie, dysponujący obecnie ponad 100 projektami OZE w Europie i łącznie 379 projektami w 21 krajach, w tym 154 farmami wiatrowymi i słonecznymi oraz 225 instalacjami fotowoltaicznymi na dachach budynków, których łączna moc to 18,5 GW czystej energii. Projekty zasilą energią biura, centra logistyczne, centra danych i sklepy Amazon, które łącznie obsługują miliony klientów na całym świecie. Do 2025 roku Amazon zamierza zasilać działalność operacyjną w 100% energią ze źródeł odnawialnych. Na koniec 2021 roku jej udział w skali całej firmy wyniósł 85%.

Amazon jest współtwórcą Deklaracji Klimatycznej (ang. The Climate Pledge) z 2019 roku, w ramach której zobowiązał się do osiągnięcia zerowych emisji netto dwutlenku węgla do 2040 roku, czyli 10 lat przed terminem określonym w Porozumieniu Paryskim. Obecnie deklarację podpisało już 365 sygnatariuszy, w tym Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon i Visa. Amazon kupił również 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych w ramach największego w historii zamówienia tego rodzaju pojazdów i zaczął je wprowadzać w Stanach Zjednoczonych. Za pośrednictwem funduszu Deklaracji Klimatycznej, firma inwestuje również 2 mld USD w rozwój usług i rozwiązań przyczyniających się do dekarbonizacji.

Amazon działa w Polsce od 2014 roku i stworzył ponad 25 tys. stałych miejsc pracy w dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki, a także w biurze Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie.