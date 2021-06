Amazon podnosi wynagrodzenia wszystkim pracownikom

/ Amazon

Amazon podnosi pracownikom pensje o 12,5 proc. Od lipca zatrudnieni w centrach logistycznych będą zarabiać od 22,5 zł brutto za godzinę pracy.

Amazon ogłosił podwyżkę stawek godzinowych w Polsce dla wszystkich zatrudnionych. Obowiązkowo również pracownicy podpisujący umowy przez agencje pracy tymczasowej otrzymają wyższe wynagrodzenia.

Podstawowa płaca w Amazonie wzrośnie o 12,5 proc. i będzie zaczynała się od 22,5 zł brutto za godzinę. Dodatkowo zatrudnieni są uprawnieni do miesięcznej premii w wysokości do 15 proc. – W Amazon chcemy zapewniać naszym pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie i bardzo atrakcyjne świadczenia. Każdego roku dokonujemy przeglądu naszych wynagrodzeń i z satysfakcją informujemy, że w tym roku podniesiemy stawkę początkową o 12,5%. To dobra wiadomość dla naszych pracowników pełnoetatowych, niepełnoetatowych i sezonowych w całym kraju. Oprócz świetnych wynagrodzeń Amazon oferuje bezpieczne i nowoczesne środowisko pracy oraz doskonałe możliwości rozwoju kariery – mówi Marian Sepesi, regionalny dyrektor operacyjny na region Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku zostanie otwarte nowe centrum logistyczne w Świebodzinie, zatrudnienie w nim znajdzie ponad 1000 pracowników.

WS