Amazon otwiera kolejne centrum w Polsce. Zatrudni 4 tys. osób

W Sosnowcu powstaje piąte w Polsce centrum Amazona. Ma być ono największą "szafą" w całej Europie. Jak podaje spółka, docelowo zatrudnienie znajdzie tam 4 tys. osób.

Jak podaje dziennikzachodni.pl, magazyn ma mieć 130 tys. mkw., w którym znajdować będzie się ok. 16 mln produktów - głównie odzieży i obuwia, stąd wspomniana wyżej "szafa".

W Polsce funkcjonują już cztery centra firmy Bezosa: w Poznaniu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz dwa na terenie Wrocławia. Z czego w dwóch ostatnich miastach korzysta się z technologii Amazon Robotics, dzięki której to nie pracownik musi znaleźć towar na półkach, ponieważ urządzenie robi to za niego, znajdując produkt i dostarczając mu go do rąk. Łącznie firma zainwestowała w Polsce już 3 mld. zł.

Obecnie w Polsce zatrudnionych w Amazonie jest 9 tys. osób. Jak podaje spółka, w Sosnowcu docelowo pracę znajdzie kolejne 4 tys. Poszukiwane są osoby na stanowiska niższego stopnia, ale także specjaliści w branży IT, logistyce, HR czy inżynierii. Nabór zaczął się już kilka miesięcy temu, do tej pory osoby już zatrudnione przechodziły szkolenia w innych oddziałach na terenie całej Europy.

- Pracownik poziomu początkowego na starcie dostanie od 15 zł brutto na godzinę. Dodatkowo może on otrzymać 8-proc. miesięczny bonus za wzorową frekwencję i punktualność. Kolejny miesięczny bonus - 7 proc. - może uzyskać za produktywność całego zespołu. Łączna kwota wynagrodzenia na tym stanowisku wyniesie wtedy do 2898 zł brutto - powiedziała w rozmowie z portalem dziennikzachowni.pl Marta Rzetelska z biura prasowego spółki. - Osoby będące na pozycji lidera zespołu, które otrzymają miesięczny bonus w pełnym wymiarze, zarobią natomiast do 3864 zł brutto (20 zł brutto za godzinę + 15 proc. premii). Do tego osobom na wspomnianych stanowiskach Amazon oferuje także benefity: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, ciepły posiłek za 1 zł, darmowe napoje (kawa, herbata, itp.) z automatów i darmowy transport do i z pracy.

Mimo że Amazon stracił pozycję najcenniejszej marki na świecie, nie przestaje się rozwijać. Jak informowaliśmy w maju, spółka ma w planach otwarcie kolejnych sklepów bezkasowych, a także wchodzi w sektor bankowości i zaproponuje ofertę rachunków osobistych.

DU