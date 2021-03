Dealavo: Amazon nie zaoferował niższych cen niż Allegro

FORUM/Reuters

Amazon oficjalnie rozpoczął sprzedaż na polskim rynku. Analitycy firmy Dealavo porównali ceny 1000 najpopularniejszych produktów w różnych kategoriach oferowanych przez nowego gracza i najpopularniejszą platformę e-commerce w Polsce – Allegro. Z analizy wynika, że Amazon nie oferuje lepszych cen niż Allegro.

Firma Dealavo, specjalizująca się w monitoringu e-commerce, poddała 2 marca analizie ponad 1000 najpopularniejszych produktów, obejmujących kategorie najchętniej kupowane przez Polaków, m.in. elektronikę, zabawki, książki czy wyposażenie do domów i ogrodów. Dealavo podkreśla w swojej analizie, że polski rynek jest bardzo wrażliwy cenowo.

"Okazuje się, że w przypadku większości analizowanych produktów Allegro oferuje niższe lub co najmniej takie same ceny jak Amazon" - napisano w raporcie Dealavo.

Z analizy wynika, że przykładowo produkty z kategorii elektronika były w najniższych cenach na Allegro. Podobnie z produktami z kategorii zdrowie i uroda – na Allegro są one średnio o 15 proc. tańsze.

Amazon ruszył we wtorek 2 marca z oficjalną polską wersją platformy. Klienci mogą kupić przedmioty za pośrednictwem serwisu amazon.pl, bez przekierowań na niemiecką wersję portalu. Wśród produktów oferowanych przez e-commercowego giganta, założonego przez Jeffa Bezosa, znaleźć można m.in. elektronikę, książki, artykuły domowe, meble, komputery, artykuły gospodarcze oraz zabawki.

Dealavo to spółka oferująca rozwiązania do analityki e-commerce dla sklepów internetowych i producentów. Specjalizuje się w oprogramowaniu do monitoringu i automatyzacji cen dla e-sklepów oraz rozwiązaniach z zakresu DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) dla producentów. Dealavo oferuje swoje usługi na 32 rynkach. (PAP Biznes)

pr/ osz/