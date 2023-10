Amazon i Intel to za mało. S&P500 najniżej od maja

Znakomite wyniki kwartalne Intela i Amazona nie wystarczyły, aby zatrzymać jesienne spadki na Wall Street. S&P500 zaliczył kolejną spadkową sesję i znalazł się na najniższym poziomie od maja, pogłębiając trwającą już trzy miesiące korektę.

To miał być dzień prawdy. Po tym, jak S&P500 spadł poniżej 200-sesyjnej średniej kroczącej oraz gładko „przeleciał” przez linię wsparcia (4200 pkt.), spodziewano się choćby taktycznego odreagowania. Tym bardziej, że przed sesją bardzo mocnymi wynikami pochwaliły się Intel oraz przede wszystkim Amazon.

Odbicie jednak nie nastąpiło. S&P500 zaliczył spadek o 0,48% i zatrzymał się dopiero na poziomie 4 117,37 punktów. Była to trzecia spadkowa sesja z rzędu oraz 10 z 12 ostatnich sesji zakończona pod kreską. Był to także najniższy kurs zamknięcia od 24 maja.

Nawet technologiczny Nasdaq ledwo wybronił się przed stratami, zyskując raptem 0,38%. Także ten benchmark niedawno pogłębił korektę, schodząc do najniższych poziomów od 5 miesięcy. Średnia przemysłowa Dow Jonesa po utracie 1,12% zniżyła się na wysokość 32 417,59 pkt., osiągając najniższy pułap od marca.

Na spadającym rynku błyszczały zwyżkujące o 6,8% notowania Amazona. Internetowy gigant z hukiem przebił oczekiwania analityków zarówno na poziomie zysku netto jak i przychodów. Drugim jasnym punktem były drożejące o 9,3% akcje Intela, który dzięki ostrym redukcjom zatrudnienia zdołał niemal podwoić zysk na akcję (EPS) pomimo malejących (ale wyższych od oczekiwań!) przychodów ze sprzedaży.

Na przeciwnym krańcu rynku znalazły się przeceniono o 6,7% akcje Chevrona. Naftowy potentat srodze rozczarował wynikami za III kwartał. EPS wyniósł 3,05 USD wobec oczekiwanych 3,70 USD. Przychody wyniosły 51,9 mld USD względem prognoz analityków na poziomie 51,4 mld USD. Poniżej oczekiwań wypadły też wyniki Exxona, który pokazał 2,27 USD zysku na akcję – to o 10 centów poniżej rynkowego konsensusu. Akcje Exxona potaniały o 1,9%.

Większych niespodzianek nie odnotowano za to na froncie makroekonoimicznym. Preferowana przez Fed miara inflacji – czyli bazowy deflator wydatków konsumpcyjnych (PCE core) – zgodnie z oczekiwaniami wyniósł we wrześniu 0,3% mdm oraz 3,7% rdr. Dynamika roczna obniżyła się więc tylko nieznacznie względem 3,8% odnotowanych w sierpniu. To wciąż wyraźnie powyżej 2-procentowego celu Rezerwy Federalnej.

Tak samo jak oczekiwania inflacyjne konsumentów mierzone przez Uniwersytet Michigan. Oczekiwana krótkoterminowa inflacja podniosła się z 3,2% do 4,2%. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne wzrosły z 2,8% do 3,0%. Sam indeks nastrojów gospodarstw domowych w październiku uplasował się na poziomie 63,8 punktów. Czyli wyraźnie niżej niż we wrześniu (68,1 pkt.) i najniżej od maja. Z drugiej strony amerykański konsument ostatnio ciągle narzeka, ale wciąż dość chętnie kupuje. Raport o dochodach i wydatkach Amerykanów za wrzesień pokazał wzrost tych pierwszych tylko o 0,3% mdm, a drugich aż o 0,7% mdm.

