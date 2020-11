Amazon dostarczy zamówienie do garażu

fot. materiały prasowe / Amazon

Amazon rozszerza usługę dostawy zamówienia do garażu o kolejne miasta. Łącznie z bezdotykowej opcji dostarczenia zakupów do domu skorzystają mieszkańcy 4000 miejscowości w Ameryce.

Początkowo usługa dostawy do garażu dostępna była w 50 amerykańskich miastach. Amazon na początku pandemii wprowadził bezdotykową opcję. Skorzystać mogą z niej klienci posiadający abonament Prime. Oprócz pakietu zamawiający muszą posiadać mechanizm otwierania drzwi garażowych zgodnego z myQ, podaje Amazon.

Usługa dostawy zamówienia do garażu zostanie rozszerzona o kolejne miasta w stanach Zjednoczonych, m.in. o Nowy Jork, Chicago, Los Angles, Filadelfię, Dallas, Houston, Boston, Atlantę, Phoenix oraz Waszyngton. Łącznie z nowej opcji skorzystają mieszkańcy 4 tys. miejscowości.



Aby korzystań z usługi klienci muszą połączyć myQ z aplikacją Amazon Key. Po dostarczeniu zamówienia do domu, a dokładniej do garażu, odbiorcy otrzymają powiadomienie na swojego smartfona.

Amazon rozszerza dostawę produktów o kolejne regiony. W Polsce amerykański gigant prawdopodobnie rozpocznie współpracę z firmą InPost.

DF