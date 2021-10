Prześwietlamy program Amazon Prime

fot. Ascannio / / Shutterstock

Amazon Prime ruszył w Polsce. Największy konkurent serwisu Allegro uruchomił płatną subskrypcję na nielimitowaną darmową dostawę przesyłek do domu, paczkomatów lub punktów odbioru, bez minimalnej wartości zamówienia. Cena programu Prime to 49 zł rocznie, identycznie jak na Allegro. Prześwietlamy regulamin.

Usługa Amazon Prime to zestaw nielimitowanych darmowych dostawy zamówionych produktów do domu, bez minimalnej kwoty zakupów oraz dostęp do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowe gry PC, comiesięczna subskrypcja kanału Twitch na Prime Gaming oraz wcześniejszy dostęp do okazji błyskawicznych (30 minut przed innymi klientami).

Amazon Prime dostępny po dodaniu karty

Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących oferty Amazon Prime, warto zatrzymać się przy samym zakupie usługi. Za pakiet bezpłatnych nielimitowanych dostaw na platformie sprzedażowej (oraz inne wymienione wyżej dodatki) zapłacić można wyłącznie kartą kredytową lub debetową. Pierwszy miesiąc jest oczywiście darmowy, więc Amazon nie pobiera za niego opłaty. Natomiast już w momencie jego aktywacji należy podać wszystkie niezbędne dane karty, tj. imię i nazwisko, numer karty oraz jej datę ważności.

Amazon zachęca użytkowników do wypróbowania usługi Prime przez 30 dni za darmo w okresie próbnym. Po tym czasie można zrezygnować z subskrypcji darmowych dostaw oraz pozostałych usług w pakiecie. Warto pamiętać, że po upływie 30 dni bezpłatnego korzystania z subskrypcji Prime, zostanie ona przedłużona automatycznie i Amazon pobierze 49 zł opłaty za rok. Użytkownicy, którzy chcą ją wyłączyć, muszą wejść w zakładkę "Twój Prime" i wybrać opcję "Anuluj subskrypcję".

Aby skorzystać z okresu próbnego, użytkownik - po wybraniu odpowiedniej wersji programu (na miesiąc lub rok) - musi zweryfikować numer rachunku osobistego za pomocą aplikacji mobilnej swojego banku. Dopiero po wykonaniu tej czynności można bez przeszkód korzystać z programu Amazon Prime.

Darmowa dostawa tylko dla wybranych produktów

Produkty w ramach Amazon Prime można zamawiać bez minimalnej kwoty zamówienia. Inaczej niż w serwisie Allegro, gdzie darmowa dostawa w opcji Smart uzależniona jest od kwoty zamówienia, a ta z kolei zależy od preferowanej opcji dostawy. Użytkownicy korzystający programu bezpłatnych subskrypcji na platformie Amazon muszą szukać na stronie produktów oznaczonych jako te należące do programu Prime. "Są to wyłącznie określone produkty sprzedawane przez Amazon (lub sprzedawców będących podmiotami trzecimi uczestniczącymi w programie Prime) na stronie internetowej Amazon" – czytamy w regulaminie.

"Korzyści Prime w zakresie dostawy podlegają ograniczeniom związanym z dostępnością produktu, terminem realizacji zamówienia oraz adresem dostawy. Produkty o szczególnych właściwościach z punktu widzenia ich dostawy, np. produkty ciężkie / o dużych gabarytach, przekraczające określone rozmiary lub zawierające materiały niebezpieczne, mogą podlegać wyłączeniu. Produkty, w przypadku których przysługują korzyści w ramach programu Prime, mogą jednocześnie podlegać specjalnym opłatom produktowym z tytułu realizacji zamówienia i/lub opłatom manipulacyjnym bądź opodatkowaniu" – możemy przeczytać w dalszej części regulaminu.

Amazon podaje, że program dostępny jest w 30 kategoriach, w każdej z nich znaleźć można mniej lub więcej produktów oznaczonych jako "Prime". Przykładowo, zdecydowanie mniejszą liczbę takich ofert na pierwszy rzut okana widać zakładce "Produkty laboratoryjne i naukowe".



Złudny wybór pakietu

Teoretycznie Amazon udostępnia dwie opcje pakietu Prime do wyboru. Pierwsza z nich do subskrypcja roczna, której koszt wynosi 49 zł, nieco ponad 4,08 zł miesięcznie. Opłatę należy uiścić jednorazowo w całej kwocie, nie jest rozkładana na mniejsze płatności. Użytkownicy serwisu Amazon mają również opcję miesięcznej subskrypcji Prime za 10,99 zł. Jest to zdecydowanie mniej (żeby nie powiedzieć w ogóle nie) opłacalna opcja – miesięczny koszt stanowi ponad 22 proc. sumy rocznego abonamentu, a w przeliczeniu na miesiąc różnica pomiędzy pakietami wynosi blisko 7 zł.

Warto zauważyć, że roczna cena za Amazon Prime jest taka sama jak usługa Allegro Smart. Podobnie zresztą jak koszt usługi w wersji miesięcznej. Amazon przedstawiany jest jako największy potencjalny konkurent platformy sprzedażowej Allegro na polskim rynku.

