Amazon. Potęga, którą budował Jeff Bezos [Wykresy, które warto zobaczyć]

Świat obiegła informacja na temat ustąpienia Jeffa Bezosa, założyciela Amazona, z funkcji prezesa firmy. W ostatnim kwartale 2020 roku spółka odnotowała 125,56 mld dol. przychodów. Prezentujemy wykresy pokazujące imperium Bezosa.

1. Rozwój od 1994

Jeff Bezos założył Amazona w 1994 roku, a pierwszą książkę sprzedał w 1995 roku. Na początku firma zajmowała się wyłącznie sprzedażą książek przez internet, jednak wkrótce asortyment rozszerzył się na kolejne kategorie, już niezwiązane z rynkiem wydawniczym.

2. Sklepy internetowe Amazona na świecie

Jeff Bezos podbił rynek e-commerce na świecie. Ostatnie informacje donoszą, że spółka rozpoczęła prace nad uruchomieniem w Polsce serwisu Amazon.pl. Do tej pory polscy klienci mogli korzystać z niemieckiej wersji serwisu.

3. Najbardziej innowacyjna firma

Wśród 50 najbardziej innowacyjnych firm świata według Boston Consulting Group Amazon zajął trzecie miejsce. Lista tworzona jest od 14 lat, a tylko 8 firm znajduje się co roku na liście - w tym gigant e-commerce Jeffa Bezosa.

4. Lider w chmurze

Według badań przeprowadzonych przez Synergy Research Group oraz Canalys na rynku usług infrastruktury chmurowej liderem pozostaje Amazon Web Services, za nim, pod względem udziałów, znalazły się: Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform.

5. 6,5 tys. produktów na minutę

Według corocznego raportu przygotowanego przez Amazona w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku sprzedawano co minutę 6,5 tys. produktów. Spółka z Seattle ma w 2021 r. przejąć 50 proc. rynku e-commerce w Stanach Zjednoczonych.

6. 45 tys. robotów

Według Seattle Times, na który powołuje się serwis Statista.com, w 2016 roku w centrach Amazona pracowało 45 tys. robotów. Średnio co roku przybywa 15 tys. urządzeń, które poruszają się 5,5 km/h i mogą podnieść do 340 kg. W kwietniu uruchomiono największy magazyn Amazona w Polsce, gdzie zostało zatrudnionych 1000 osób i 3900 robotów.

7. 18 tys. pracowników w Polsce

W październiku 2020 roku Amazon zapowiedział utworzenie dodatkowych 2 tysięcy stałych miejsc pracy, co zwiększyło łączne zatrudnienie w Polsce do 18 tys. Podstawowa stawka dla pracownika wynosi 20 zł/h brutto, dodatkowo zatrudnieni mogą liczyć na premię do 15 proc., która uzależniona jest od frekwencji indywidualnej.

8. 9 centrów logistyki nad Wisłą

Amazon w Polsce działa od 2014 roku, w 9 Centrach Logistyki E-commerce zatrudnionych jest 18 tys. pracowników. Centra znajdują się w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, w Bielanach Wrocławskich, Łodzi, Pawlikowicach koło Łodzi, Okminach koło Bolesławca i w Gliwicach. Dodatkowo otworzono Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie.

"Ta podróż rozpoczęła się około 27 lat temu. Amazon był tylko pomysłem i nie miał nazwy. Najczęściej zadawane mi wówczas pytanie brzmiało: „Co to jest internet?” Na szczęście od dłuższego czasu nie musiałem tego wyjaśniać", napisał Jeff Bezos w ostatnim liście skierowanym do pracowników Amazona.