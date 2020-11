Amazon otwiera aptekę internetową, klienci kupią lekarstwa online - również te na receptę. Po latach przygotowań rusza Amazon Pharmacy.

Amazon Pharmacy umożliwi klientom zamówienie lekarstw bez konieczności wychodzenia z domu - za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej platformy. W ten sposób można będzie zakupić również leki wydawane na receptę. Mieszkańcy 45 stanów USA (z wyjątkiem Hawajów, Illinois, Kentucky, Luizjany i Minnesoty) będą mogli skorzystać z internetowej apteki.

Klienci będą mogli korzystać z zabezpieczonego loginu, w którym dodadzą informacje o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Z tego poziomu możliwe będzie zarządzanie receptami oraz wybieranie sposobu zapłaty - płatność samodzielna lub pokrycie zakupu z ubezpieczenia zdrowotnego. Strona pozwoli również sprawdzić cenę lekarstwa przy obu opcjach płatności. Cały proces ma być łatwy i bezpieczny, podkreśla Amazon.

