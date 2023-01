Pracownicy branży technologicznej lądują na bruku, a to może nie być koniec zwolnień. Kryzys i inflacja nie oszczędzają nikogo

Ogólnoświatowy kryzys dopadł także koncerny technologiczne. Korporacje od kilku miesięcy przeprowadzają - niejednokrotnie ogromne, a nawet historyczne - zwolnienia. Już nawet ci specjaliści, którzy uważani byli za "nietykalnych", nie mogą czuć się bezpiecznie na swoich stanowiskach. Inflacja nie oszczędza nikogo.



fot. MJgraphics / / Shutterstock

Amerykańska korporacja Alphabet, właściciel m.in. Google'a i YouTube'a, zwolniła 12 tys. osób, czyli 6 proc. wszystkich pracowników. W ostatnich miesiącach etaty redukowały też firmy Amazon, Microsoft i Meta (Facebook, Instagram) - cztery koncerny technologiczne zwolniły w sumie 51 tys. pracowników.

W styczniu 2023 firmy zwolniły:

-Amazon: 18 tys osób

-Google: 12 tys osób

-Microsoft: 10 tys osób

-Salesforce: 7 tys osób



To może być spora zmiana w wymiarze globalnym, po permanentnych wzrostach gigantów IT, dolina krzemowa stanie się symbolem technologicznego bezrobocia?🤔 pic.twitter.com/R12L1W5Y50 — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) January 23, 2023

Fala zwolnień w amerykańskim sektorze technologicznym wynika z próby dostosowania się koncernów do nowych, surowszych warunków ekonomicznych po tym, gdy w szczycie pandemii COVID-19 firmy te zwiększyły na dużą skalę zatrudnienie - twierdzi agencja Reutera.

Po dobrym okresie, szczególnie w szczycie pandemii i lockdownów, branża technologiczna wchodzi w trudny okres, naznaczony wysoką inflacją i rosnącymi stopami procentowymi - zauważa z kolei AFP.

Zwolnienia w koncernach technologicznych

Redukcje etatów w branży dotyka także największych gigantów. W ostatnich miesiącach wielu z nich zdecydowało się na taki krok w obawie przed kryzysem ekonomicznym.

Microsoft

Spółka założona przez Billa Gatesa, jak informują media, może zwolnić 11 000 pracowników, czyli 5 proc. całego personelu, a nawet więcej - aż 33 proc. Zwolnienia mają dotyczyć przede wszystkim działów inżynieryjnych.



"W szerszej perspektywie oczekiwana kolejna runda zwolnień w Microsofcie sugeruje, że otoczenie się nie poprawia, a prawdopodobnie nadal się pogarsza" – powiedział Dan Romanoff, analityk Morningstar, cytowany przez Reuters.

Spotify

Redukcja etatów w szwedzkim serwisie streamingowym ma objąć 6 proc. załogi. W 2022 r. Spotify zatrudniało na całym świecie około 9,8 tys. osób.

„Potrzeba zrównoważenia kosztów popchnęła nas do trudnej, ale koniecznej decyzji o zwolnieniach. W ciągu najbliższych kilku godzin odbędą się indywidualne rozmowy ze wszystkimi pracownikami, których będzie ona dotyczyć” – napisał na oficjalnej stronie Spotify Daniel Ek, CEO firmy.



Facebook

Pod koniec zeszłego roku Mark Zuckerberg poinformował o planowanym zwolnieniu 13 proc. pracowników, czyli ponad 11 tysięcy osób, z powodu spadających dochodów firmy i szerszych problemów w branży technologicznej.

Szef koncernu Meta napisał w oświadczeniu, że wśród powodów zwolnień znalazło się ogólne spowolnienie makroekonomiczne i rosnąca konkurencja, a przewidywane wcześniej dochody firmy okazały się w rzeczywistości o wiele niższe. Poinformował również, że firma skupi się teraz na "obszarach wzrostu o wysokim priorytecie", takich jak sztuczna inteligencja, reklamy i platformy biznesowe, a także projekt wirtualnej rzeczywistości metawers.



Amazon

W listopadzie 2022 roku media informowały o największej fali zwolnień w historii spółki - miały obejmować ok. 10 tys. pracowników. Do tych doniesień odniosła się firma w oświadczeniu przesłanym redakcji Bankier.pl: "Pragniemy podkreślić, że w listopadzie 2022 r. informowaliśmy o trudnej decyzji, jaką była likwidacja części stanowisk w działach Devices i Books, ogłosiliśmy również dobrowolną ofertę redukcji stanowisk m.in. dla niektórych pracowników zespołu People, Experience, and Technology (PXT). Jednocześnie nie informowaliśmy, jaką liczbę stanowisk te redukcje obejmą. Już wówczas podkreślaliśmy, że nie zakończył się proces rocznego planowania i można spodziewać się kolejnych redukcji na początku 2023 r.".

I faktycznie styczeń 2023 przyniósł kolejną falę. Pracę ma stracić nawet 18 tys. osób. Redukcja zatrudnienia ma dotyczyć głównie działów sprzedaży i zasobów ludzkich.

„Do tej pory Amazonowi udawało się przetrwać okresy dużej niepewności. I nadal tak będzie” – napisał do swojego zespołu Andy Jassy, dyrektor generalny spółki. Zapowiedział też, że firma zapewni zwalnianym pakiet wsparcia, w tym odprawy, przejściowe świadczenia zdrowotne i pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Google

Również ten amerykański gigant rozpoczął redukcje zatrudnienia. Pracę straci ok. 12 tys. osób. Szef konglomeratu podkreślił, że dynamiczny rozwój firmy miał miejsce „w innej rzeczywistości gospodarczej niż ta, z którą mamy do czynienia dzisiaj”.

Między rokiem 2020 a 2021 koncern zwiększył liczbę swoich pracowników o blisko jedną trzecią. W ciągu ostatniego roku akcje Alphabetu spadły jednak o 30 proc., a całej branży szeroko rozumianych zaawansowanych technologii - o 24 proc.

"Przez ostatnie dwa lata doświadczyliśmy okresów spektakularnego wzrostu (...) by go osiągnąć, zatrudnialiśmy w innym niż obecne środowisku ekonomicznym" - napisał w skierowanym do załogi liście prezes Alphabetu Sundar Pichai.

Pichai podkreślił, że Alphabet chce się skupić na rozwijaniu technologii związanych ze sztuczną inteligencją (AI). Ten obszar będzie najprawdopodobniej polem następnej zaciekłej rywalizacji między koncernami technologicznymi - oceniają agencje. Zwracają uwagę na obiecujący, finansowany m.in. przez Microsoft startup OpenAI, który stworzył ChatGPT - program, który prowadzi rozmowę w sposób zbliżony do ludzkiego. Olśniewający sukces tego bota konwersacyjnego może przyćmić słynną wyszukiwarkę Google - ocenia AFP.

Alphabet pracuje nad uruchomieniem w tym roku własnego, dużego projektu AI - poinformowały agencję Reutera dwa zaznajomione ze sprawą źródła. Według dziennika "New York Times" Google zamierza też wprowadzić ponad 20 nowych produktów czy elementów wyszukiwarki z funkcją bota konwersacyjnego.

Pichai poinformował, że wśród zwolnionych są pracownicy wszystkich działów, zatrudnieni w różnych częściach świata; każdy z nich ma otrzymać co najmniej czteromiesięczną odprawę.

Co z polską branżą IT?

Według najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, IT wciąż jednym z 5 spośród 8 analizowanych sektorów, które deklarują pozytywną prognozę rekrutacyjną na najbliższy czas. Pomimo ochłodzenia nastrojów rekrutacyjnych branża ta deklaruje dodatnią prognozę zatrudnienia na pierwszy kwartał 2023 roku, na poziomie 3 proc. To wynik mniejszy o 4 punkty procentowe w ujęciu kwartalnym, jednak analizując dane rok do roku można zauważyć dużo większy spadek na poziomie 41 punktów procentowych.

Z danych Manpower wynika, że aż 28 proc. firm tego sektora mówi o planowanych zwolnieniach, a 31 proc. przewiduje chęć powiększania zespołów. Natomiast 36 proc. organizacji nie chce żadnych zmian w strukturach zatrudnienia.

– Mniejsza liczba ofert pod koniec czwartego kwartału 2022 roku była efektem spowolnienia gospodarczego, które kładzie się cieniem na wiele sektorów – uważa Adam Wojtaszek, dyrektor Experis w Polsce. – Globalna sytuacja ekonomiczna nie jest aktualnie najbardziej optymistyczna. Wojna w Europie, jej skutki dla rynku energii niestety odbijają się na każdej branży. Jednak Polska nadal stanowi interesującą i bardzo atrakcyjną lokalizację dla inwestycji z wielu branż, w tym także IT. Nasi specjaliście uchodzą za pracowitych, innowacyjnych, stosunkowo elastycznych i szybko odnajdujących się w nowym miejscu pracowników. Ciągle będziemy dla wielu organizacji dobrym rynkiem również ze względu na położenie geograficzne - dodaje.

Mimo wszystko optymistyczne prognozy

Według Manpower, plany pracodawców na pierwszy kwartał 2023 roku w branży IT regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są bardziej optymistyczne, niż prognozy odnoszące się do polskiego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia w tym sektorze na I kwartał 2023 roku wynosi bowiem +27 proc. Zwolnienia deklaruje 16 proc. organizacji, a 4 na 10 firm planuje nowe rekrutacje. Niemal tyle samo pracodawców (39 proc.) chce pozostawić zatrudnienie na dotychczasowym poziomie.

