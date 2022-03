AmRest monitoruje sytuację w Rosji, restauracje działają normalnie

Zarząd PKP Cargo chce odroczenia decyzji o podwyżce płac w spółce

Zarząd PKP Cargo zwrócił się do związków zawodowych o przedłużenie prowadzonego dialogu społecznego co najmniej do czasu dokonania oceny wyników finansowych spółki za 2021 rok i pierwszy kwartał 2022 roku, a tym samym o odroczenie ewentualnych decyzji w kwestii systemowej podwyżki wynagrodzeń - poinformowała spółka w komunikacie.